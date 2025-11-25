Phát hiện nửa cân vàng giá 1,4 tỷ đồng trên đường khi đang đi chơi

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

25-11-2025 - 17:08 PM | Thị trường

Số vàng bị đánh rơi giữa đường phố khiến 2 cô gái vô cùng ngạc nhiên.

Tháng 9/2024, một câu chuyện người tốt việc tốt tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã lan truyền mạnh mẽ, thu hút hơn 52 triệu lượt đọc và nhanh chóng chiếm giữ vị trí số 1 trong thanh tìm kiếm nóng của Weibo.

Hai nữ sinh viên đại học tên Mã Ngọc Đan và Vương Thư, hiện đang theo học tại Đại học Quản lý khách sạn Thanh Đảo, đã vô tình nhặt được một chiếc túi nhỏ dưới đất khi đang đi chơi. Điều bất ngờ là chiếc túi nhỏ bé này lại chứa một lượng lớn vàng và những vật có giá trị khác.

Sau khi mở ra kiểm tra, số vàng trong túi lên tới hơn 500 gram (nửa kg). Số vàng này có giá trị thị trường hiện tại ước tính vào khoảng 400.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,4 tỷ đồng).

Khi đối diện với một tài sản khổng lồ như vậy, hai cô gái trẻ đã thể hiện sự trung thực tuyệt đối. Họ đã lập tức gọi điện báo cảnh sát tại ngay địa điểm tìm được của rơi mà không mất một giây nao núng nào.

Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát địa phương đã mở công cuộc điều tra khẩn trương để truy tìm chủ nhân của số vàng bị đánh rơi này. Cuối cùng, cảnh sát đã liên lạc được với chủ sở hữu và toàn bộ tài sản đã được trả lại cho chủ nhân ban đầu thành công.

Hành động đẹp của Mã Ngọc Đan và Vương Thư đã nhận được sự chú ý và khen ngợi lớn từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Để biểu dương tấm gương sáng này, cảnh sát địa phương sau đó cũng đã trao bằng khen chính thức cho Mã Ngọc Đan và Vương Thư vì lòng trung thực và hành động nhân ái của mình.

Nguồn: Weibo

Theo Thanh Huyền

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
vàng

