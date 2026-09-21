Phát hiện rùa kim cương 2 đầu cực hiếm, nặng chỉ 5,2 gram

Trung tâm Động vật hoang dã Cape tại Cape Cod mới đây tiếp nhận một chú rùa kim cương con do Khu bảo tồn động vật hoang dã Mass Audubon Wellfleet Bay chuyển đến chăm sóc.

Chú rùa chỉ nặng 5,2 gram, cơ thể nhỏ đến mức chiều rộng chỉ tương đương hai ngón tay đặt cạnh nhau. Tuy nhiên, điều khiến các nhân viên cứu hộ đặc biệt chú ý là trên cùng một cơ thể lại có hai chiếc đầu, cả hai đều có thể hoạt động.

Theo trung tâm, tình trạng bất thường này được gọi là dicephalism, hay dị tật hai đầu, xảy ra khi một cơ thể phát triển với hai phần đầu có chức năng.

Ảnh: Cape Wildlife Center

Sự xuất hiện của chú rùa khiến đội ngũ bảo tồn không khỏi bất ngờ. Các bác sĩ thú y hiện theo dõi sát tình trạng của con vật để tìm hiểu cách hai chiếc đầu phối hợp với phần cơ thể duy nhất, đồng thời quan sát khả năng ăn uống, tốc độ phát triển và các hoạt động thường ngày.

Đây cũng không phải lần đầu các chuyên gia tại khu vực này gặp động vật có dị tật hai đầu. Trung tâm Cape Wildlife Center cho biết trong 5 năm qua, họ chỉ tiếp nhận thêm hai trường hợp động vật hai đầu, cho thấy tình trạng này cực kỳ hiếm gặp.

Dù từng gặp những trường hợp tương tự, mỗi con vật vẫn mang đến cho các chuyên gia cơ hội tìm hiểu thêm về cấu tạo giải phẫu và cách cơ thể vận hành. Với chú rùa mới được tiếp nhận, điều được quan tâm nhất hiện nay là khả năng ăn uống, tốc độ tăng trưởng và cách hai chiếc đầu phối hợp trong các hoạt động.

Ảnh: Cape Wildlife Center

Rùa kim cương là loài đang bị đe dọa tại Massachusetts và nằm trong danh sách được bảo vệ theo Đạo luật Các loài nguy cấp của bang Massachusetts. Vì vậy, tình trạng của chú rùa hai đầu càng được đội ngũ bảo tồn theo dõi cẩn thận.

Trước đó, vào tháng 10/2021, New England Wildlife Center từng tiếp nhận một trường hợp rùa kim cương hai đầu khác. Chú rùa khi đó thậm chí có tới 6 chân, với hai bên cơ thể phân tách rõ rệt hơn so với cá thể mới được phát hiện.

Các chuyên gia khi ấy giải thích tình trạng này tương tự trường hợp song sinh dính liền ở người. Hai cá thể có thể dùng chung một phần cấu trúc cơ thể nhưng đồng thời vẫn sở hữu những cơ quan hoặc bộ phận riêng biệt.

Những động vật mắc dị tật như vậy thường khó sống lâu hoặc có thể gặp nhiều vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, trong trường hợp được tiếp nhận năm 2021, tình trạng của chú rùa từng khiến các bác sĩ thú y có thời điểm khá lạc quan.

Nguồn: ETtoday