Phát hiện thông điệp khẩn cấp bí ẩn trên mạng lưới quân sự Mỹ

Theo Hoàng Vân | 26-04-2026 - 11:46 AM | Tài chính quốc tế

Hệ thống Truyền thông Toàn cầu Tần số Cao (HFGCS) của Bộ Chiến tranh Mỹ mới đây đã phát hiện việc truyền đi một mã bí ẩn.

Việc phát hiện này đã gây ra mối lo ngại nghiêm trọng trong giới phân tích độc lập và các nhà khai thác vô tuyến nghiệp dư trên toàn thế giới.

Một tin nhắn ngắn gồm dãy ký tự đã được phát sóng trên tất cả các kênh liên lạc chiến lược, được chỉ định cho các mệnh lệnh cấp cao.

Nội dung của chuỗi ký tự bị chặn là: "BRADFIELD 6CWCH76CWCH7F7TGFSUUJF2TGFS".

Mặc dù nội dung và mục đích thực sự của tổ hợp chữ số này vẫn chưa được biết, nhưng chính việc mạng lưới này được sử dụng cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của thông tin được truyền đi, bao gồm cả các mệnh lệnh liên quan đến việc quản lý kho vũ khí hạt nhân của quốc gia.

Lầu Năm Góc thường sử dụng hệ thống HFGCS để liên lạc với máy bay, tàu chiến và các trạm mặt đất của Mỹ ở bất cứ đâu trên thế giới, đặc biệt là trong những tình huống cần phản hồi ngay lập tức.

Các chuyên gia về mật mã và thông tin liên lạc quân sự lưu ý, những lần truyền tin như vậy thường đi trước những thay đổi lớn về khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Thông điệp được phát sóng toàn cầu có thể cho thấy việc kiểm tra các kênh liên lạc khẩn cấp, hoặc việc truyền một mật khẩu được mã hóa, để kích hoạt một số giao thức phòng thủ nhất định.

Mặc dù các quan chức quân đội Mỹ đã từ chối bình luận, nhưng cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn trong cộng đồng chuyên gia về việc liệu đây là một thủ tục thường lệ, hay là tín hiệu cho sự bắt đầu của các cuộc diễn tập chiến lược lớn.

Theo Avia-pro

Từ Khóa:
