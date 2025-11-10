Phát hiện yếu tố không ngờ ảnh hưởng đến MỨC LƯƠNG trong tương lai của con bạn!

Trong khi nhiều cha mẹ vẫn nỗ lực làm việc để "lo cho con một tương lai tốt hơn", thì một nghiên cứu khoa học lại chỉ ra: yếu tố ảnh hưởng sâu sắc nhất đến thu nhập và thành công nghề nghiệp của trẻ khi trưởng thành không nằm ở mức thu nhập của cha mẹ, mà là 1 yếu tố khác rất đặc biệt!

Theo công bố năm 2021 trên Journal of Vocational Behavior , nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Illinois (Mỹ) đã theo dõi hơn 3.000 thanh thiếu niên trong suốt 15 năm, từ tuổi ấu thơ đến giai đoạn bắt đầu đi làm. Kết quả cho thấy, trẻ lớn lên trong môi trường có sự kết nối cảm xúc vững chắc với cha hoặc mẹ có xu hướng đạt được mức thu nhập cao hơn và ổn định hơn khi trưởng thành.

Ngược lại, những đứa trẻ tuy có nền tảng vật chất khá giả nhưng thiếu sự quan tâm, lắng nghe từ cha mẹ, lại dễ gặp khó khăn trong việc xác định mục tiêu nghề nghiệp, ít dám thử thách bản thân và thường chọn công việc mang tính an toàn hơn.

Cảm xúc - "vốn liếng" vô hình của con trẻ

Các nhà khoa học lý giải rằng, mối quan hệ gắn bó về mặt cảm xúc giúp hình thành trong đứa trẻ một "niềm tin cốt lõi": mình có giá trị, mình được yêu thương, và mình có thể làm được. Chính sự an toàn tâm lý đó khiến trẻ dám mạo hiểm, dám theo đuổi ước mơ, và kiên trì hơn trước thất bại - những yếu tố then chốt quyết định năng lực nghề nghiệp và khả năng tạo thu nhập trong tương lai.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự hiện diện cảm xúc của cha mẹ có ảnh hưởng mạnh hơn bất kỳ hình thức hỗ trợ vật chất nào. Dành thời gian cho con, lắng nghe câu chuyện của con, không phán xét cảm xúc của con, những điều tưởng nhỏ ấy lại là cách cha mẹ "đầu tư dài hạn" hiệu quả nhất cho tương lai của trẻ.

Ảnh minh họa

Bài học cho cha mẹ hiện đại

Hiện nay, không ít phụ huynh tin rằng cho con học thêm, học trường tốt hay chuẩn bị nền tài chính vững vàng là đang "đầu tư" cho con. Nhưng từ góc nhìn khoa học, khoản đầu tư sinh lời nhất có thể lại nằm ở chính thời gian và cảm xúc mà cha mẹ chia sẻ cùng con mỗi ngày.

Một đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng tình thương không điều kiện sẽ lớn lên với tâm thế tự tin, biết tin vào bản thân và dám bước ra thế giới. Khi đó, mức thu nhập của con không chỉ phản ánh năng lực, mà còn là kết quả của một tuổi thơ được nuôi dưỡng đúng cách.

Có lẽ, điều con cần nhất không phải là cha mẹ thật giỏi giang hay giàu có, mà là cha mẹ thật sự hiểu và ở bên con, vì đó mới là "tài sản" theo con đi suốt cuộc đời.