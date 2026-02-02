Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát lệnh truy nã đỏ với 1 'trùm xăng dầu' khét tiếng: Bê bối tham nhũng, rửa tiền 285 triệu USD gây rúng động

02-02-2026 - 21:01 PM | Tài chính quốc tế

1 'trùm xăng dầu' khét tiếng đang bị truy nã ở Indonesia vì các cáo buộc liên quan đến tham nhũng suốt 5 năm.

Cảnh sát vừa phát lệnh truy nã đỏ đối với “ông trùm xăng dầu” lớn nhất Indonesia. Động thái liên quan đến vụ bê bối tham nhũng trị giá 285 triệu USD gây rúng động toàn cầu.

Mohammad Riza Chalid, 66 tuổi, biệt danh "ông trùm xăng dầu", đang bị truy nã ở Indonesia vì các cáo buộc liên quan đến tham nhũng tại công ty dầu khí nhà nước Pertamina từ năm 2018 đến năm 2023, bao gồm cả rửa tiền và thao túng hợp đồng thuê.

Untung Widyatmoko, thư ký Cục Trung ương Quốc gia Indonesia của Interpol, cho biết Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ vào ngày 23 tháng 1.

Theo hãng tin Antara, ông cho biết: “Chúng tôi xác nhận cá nhân này hiện đang ở một quốc gia thành viên của Interpol, vị trí của người này đã được xác định và đặt dưới sự giám sát. Nhóm của chúng tôi hiện đang có mặt tại quốc gia đó”.

Theo Interpol, thông báo đỏ là "yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới xác định vị trí và tạm giữ một người để chờ dẫn độ, đầu hàng hoặc các hành động pháp lý tương tự". Thông báo này dựa trên lệnh bắt giữ hoặc lệnh của tòa án do các cơ quan tư pháp tại quốc gia yêu cầu ban hành.

Phát lệnh truy nã đỏ với 1 'trùm xăng dầu' khét tiếng: Bê bối tham nhũng, rửa tiền 285 triệu USD gây rúng động

Thông báo này được gửi tới 196 quốc gia thành viên của Interpol để yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới hỗ trợ tìm kiếm và tạm giữ Riza.

Trước đó, vào tháng 7, ông Riza, con trai ông là Muhammad Kerry Adrianto Riza, và một số quan chức cấp cao của Pertamina đã bị nêu tên trong vụ án tham nhũng. Theo Văn phòng Tổng chưởng lý, họ bị cáo buộc thông đồng nhập khẩu dầu thô từ các nhà cung cấp nước ngoài với giá cao hơn, thay vì mua dầu trong nước theo quy định của luật pháp Indonesia.

Theo thông báo của văn phòng nhập cư Indonesia, hộ chiếu của Riza đã bị thu hồi vào tháng 10.

Indonesia từ lâu đã phải vật lộn với nạn tham nhũng và đã bắt giữ hàng loạt quan chức nhà nước trong những năm gần đây. Năm 2023, một cựu bộ trưởng truyền thông đã bị kết án 15 năm tù sau khi bị kết tội tham nhũng trong một vụ án mà các nhà điều tra cho rằng đã gây thiệt hại cho đất nước hơn 530 triệu USD.

Các tổ chức quốc tế từng mô tả Indonesia là một trong những quốc gia phải đối mặt với thách thức tham nhũng mang tính hệ thống. Reuters nhiều lần nhận định rằng tham nhũng ở Indonesia không chỉ tồn tại ở cấp cơ sở, mà còn ăn sâu vào các tầng nấc quyền lực, từ chính quyền địa phương đến các bộ, ngành trung ương và doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt, các lĩnh vực giàu tài nguyên và ngân sách lớn như năng lượng, khai khoáng, hạ tầng và quốc phòng thường xuyên là tâm điểm của các bê bối lớn.﻿

Theo: SCMP﻿

Theo Vũ Anh

Nhịp Sống Thị Trường

