Khảo sát địa chất xây đường sắt cao tốc, phát hiện la liệt 450.000 kho báu vàng, bạc…: Giá trị vượt xa cả vật chất

Khoảng 450.000 hiện vật đang được lưu giữ trong một kho bí mật. Bộ sưu tập này bao gồm một thẻ đeo có thể thuộc về võ sĩ giác đấu La Mã, một rìu tay có niên đại hơn 40.000 năm và bộ răng giả bằng vàng từ thế kỷ 19.v.v...

Trung tâm Khảo cổ học Anh cho biết số lượng cổ vật nhiều và đa dạng “chưa từng có”, hứa hẹn mang lại những hiểu biết mới về lịch sử nước Anh.

Mặt dây chuyền vàng hình "ba con sư tử" từ thế kỷ 13-14.

Theo quy định tại Anh, các dự án xây dựng lớn phải được khảo sát khảo cổ trong giai đoạn lập kế hoạch nhằm bảo vệ các di sản lịch sử. Kể từ năm 2018, khoảng 1.000 nhà khảo cổ đã tham gia 60 cuộc khai quật dọc theo tuyến đường sắt cao tốc HS2 dự kiến nối London với Birmingham. Dù tuyến đường hiện được lùi thời điểm khai thác sau năm 2033 do chậm tiến độ, các nhà khảo cổ cho biết công việc thực địa của họ cơ bản đã hoàn tất.

Vị trí nhà kho được giữ kín vì lý do an ninh. Cơ sở này nằm ở Yorkshire, bên trong là hàng loạt kệ chứa, xếp khoảng 7.300 thùng hiện vật lịch sử đang chờ nghiên cứu tiếp. Tương lai của nhiều hiện vật cũng như vấn đề quyền sở hữu hiện vẫn chưa được quyết định.

Một con xúc xắc thời Trung cổ.

Hàm răng giả bằng vàng từ thế kỷ 19.

Việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc HS2 đã làm thay đổi cảnh quan dọc tuyến đường, cắt ngang đồng ruộng và cộng đồng dân cư, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Những người phản đối cho rằng chi phí leo thang, chậm tiến độ, các ngôi làng bị bỏ hoang và tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên lẫn di sản lịch sử khiến dự án không đáng để triển khai. Một số chính trị gia nói rằng người nộp thuế không cần phải chi hàng chục tỷ bảng cho một tuyến đường sắt mà “không ai muốn và gây ra quá nhiều tàn phá”.

Giám đốc điều hành Mark Wild của dự án đã thừa nhận việc triển khai tổng thể dự án là không đạt yêu cầu và cam kết chấm dứt vòng xoáy tăng chi phí và trì hoãn. Doanh nghiệp này cũng nhấn mạnh đội ngũ khảo cổ chuyên trách và các nhà thầu đã tiến hành khai quật cẩn trọng, thể hiện sự tôn trọng đối với các di chỉ.

Nhà sử học Graham Evans cho rằng dù HS2 là dự án tốt hay xấu còn là vấn đề gây tranh cãi, nhưng nếu xây dựng tuyến đường sắt mà không tiến hành khảo cổ thì “đó sẽ là một bi kịch lớn hơn”.

Theo BBC