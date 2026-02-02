Quốc gia cạnh Việt Nam có hơn 550 sân bay, chừng 60 hãng hàng không hoạt động

Indonesia đang là quốc gia sở hữu nhiều sân bay/đường băng nhận diện được từ trên không nhất Đông Nam Á, theo dữ liệu so sánh mới nhất của CIA World Factbook. Bảng xếp hạng của Factbook, số liệu 2025, xếp Indonesia ở nhóm đầu thế giới với 556 sân bay (ước tính 2025).

Factbook nêu rõ khái niệm sân bay trong thống kê này bao gồm tổng số sân bay hoặc bãi đáp có thể nhận diện từ trên không; đường băng có thể rải nhựa hoặc không; và có thể gồm cả cơ sở đã đóng cửa hoặc bị bỏ hoang. Vì vậy, con số 556 phản ánh mạng lưới hạ tầng hàng không theo nghĩa rộng, chứ không chỉ là các sân bay thương mại đang khai thác sôi động.

Trong khu vực, khoảng cách giữa Indonesia và nhóm bám đuổi khá lớn. Philippines được Factbook ghi nhận 256 sân bay, Thái Lan 105 sân bay, còn Malaysia có 100 sân bay. Những số liệu này cho thấy Indonesia không chỉ dẫn đầu Đông Nam Á mà còn nằm trong nhóm quốc gia có số sân bay lớn trên toàn cầu.

Thị trường hàng không Indonesia cũng đang ở giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và đầy tiềm năng, với nhu cầu đi lại bằng máy bay tăng đều đặn theo mức sống của người dân và mở rộng du lịch nội địa lẫn quốc tế.

Theo số liệu không chính thức từ Wikipedia, tại Indonesia hiện có 22 hãng hàng không thương mại khai thác các chuyến bay chở khách lớn hơn 30 hành khách và 32 hãng chỉ vận hành máy bay nhỏ hơn 30 khách, hoạt động ở nhiều quy mô khác nhau trên thị trường nội địa và quốc tế.

Trong số này, các hãng hàng không lớn nhất Indonesia gồm Garuda Indonesia — hãng quốc gia với các tuyến nội địa và quốc tế rộng khắp; Lion Air — hãng giá rẻ lớn nhất của Indonesia; Citilink (thuộc nhóm Garuda), Batik Air, Wings Air, Indonesia AirAsia và Sriwijaya Air. Nhiều hãng khác như Pelita Air, Super Air Jet, TransNusa, Susi Air, NAM Air, Trigana Air cũng đảm nhiệm các tuyến ngắn hoặc phục vụ các khu vực xa xôi trên quần đảo.

Sự đa dạng này phản ánh nhu cầu vận tải hàng không lớn của Indonesia — một quốc gia trải dài trên hơn 17.000 đảo với dân số hơn 280 triệu người — nơi mà đường hàng không đóng vai trò thiết yếu để kết nối các vùng địa lý phân tán không thể kết nối hiệu quả bằng đường bộ. Chính nhu cầu kết nối lớn đã tạo ra thị trường với nhiều hãng hàng không cạnh tranh cả về dịch vụ truyền thống và giá rẻ.

Indonesia hiện là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, chiếm tỷ trọng lớn trong GDP khu vực và có quy mô dân số trên 280 triệu người — một trong những thị trường tiêu dùng nội địa lớn nhất trong ASEAN. Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và World Economic Outlook 2025 , kinh tế Indonesia tiếp tục tăng trưởng ổn định, với dự báo GDP danh nghĩa đạt khoảng 1,3 nghìn tỷ USD và GDP thực tế duy trì mức tăng trưởng trên 5% trong giai đoạn 2024–2025. Đây là mức tăng tích cực trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn gặp khó khăn do lạm phát và ảnh hưởng chính sách tiền tệ toàn cầu.