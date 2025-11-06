Phát minh đầu tiên trên thế giới của Trung Quốc làm rung chuyển ngành hàng hải: Công nghệ 1 lần nạp chạy nhiều năm, chở ‘ngon ơ’ 14.000 container

Đó là chiếc tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân lớn nhất thế giới có thể chở 14.000 container tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, điểm đột phá nằm ở hệ thống năng lượng. Đây là tàu chở hàng đầu tiên trên thế giới sử dụng lò phản ứng muối nóng chảy chạy bằng thorium, với công suất nhiệt 200 megawatt. Đây là mức tương đương lò phản ứng nước áp suất S6W được trang bị trên tàu ngầm tấn công hạt nhân Seawolf tiên tiến của Hải quân Mỹ.

Khác với các lò phản ứng hạt nhân truyền thống chạy bằng uranium, cần hệ thống làm mát quy mô lớn cùng kết cấu chịu áp lực cao, lò thorium của Trung Quốc vận hành bằng nhiên liệu an toàn hơn, dồi dào hơn.

Đáng chú ý, lò phản ứng này không cần nước để làm mát. Điều đó cho phép thiết kế nhỏ gọn hơn, giảm tiếng ồn và tăng mức độ an toàn so với các công nghệ hiện có.

Nếu được triển khai thành công trên quy mô lớn, công nghệ này có thể tạo ra bước ngoặt đối với vận tải biển thương mại.

Khái niệm về mẫu tàu này lần đầu xuất hiện năm 2023. Tuy nhiên, khi đó thông tin về kỹ thuật rất hạn chế.

Dự án do Tập đoàn đóng tàu Giang Nam phát triển. Lò phản ứng sử dụng chu trình Brayton (công nghệ chuyển năng lượng nhiệt thành điện) với CO2 được nén đến mức vừa giống chất lỏng vừa giống chất khí để tạo ra 50 megawatt điện. Công suất này đủ để con tàu vượt đại dương trong nhiều năm mà không cần tiếp nhiên liệu.

Theo một phân tích của ThinkChina, tuỳ theo kích thước của tàu chở hàng, các lò phản ứng có thể hoạt động liên tục trong 10 năm chỉ với một lần nạp nhiên liệu thorium, trong khi lượng khí thải không đáng kể.

Các kỹ sư khẳng định thiết kế này chống tan chảy hoạt động ở áp suất bình thường với hệ thống an toàn tích hợp có khả năng giữ lại bức xạ nếu xảy ra hiện tượng quá nhiệt.

Đối với nguồn nhiên liệu, Trung Quốc là quốc gia sở hữu trữ lượng thorium lớn nhất thế giới. Các nhà nghiên cứu cho biết trữ lượng thorium của Trung Quốc có thể cung cấp nhiên liệu cho quốc gia này trong hơn một thiên niên kỷ. Truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin tương tự rằng tổng trữ lượng thorium đã được xác định của nước này vào khoảng 1,3–1,4 triệu tấn.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo chi phí đầu tư cao, những thách thức về bảo hiểm và rào cản pháp lý có thể làm chậm quá trình ứng dụng rộng rãi. Dù vậy, bước đột phá về năng lượng hạt nhân của Trung Quốc báo hiệu trước bước tiến táo bạo hướng tới công nghệ hàng hải thế hệ mới.

Tổng hợp