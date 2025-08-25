Phát triển bền vững, Agribank nằm trong nhóm ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

CafeF mới đây đã công bố danh sách các ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, trong đó Agribank tiếp tục nằm trong nhóm 3 ngân hàng dẫn đầu với những con số ấn tượng. Sự đóng góp nổi bật của ngân hàng này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn là minh chứng cho năng lực quản trị vượt trội và khả năng thích ứng linh hoạt trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Agribank đóng góp hơn 20.000 tỷ đồng vào ngân sách trong ba năm gần nhất

Theo dữ liệu tài chính mới nhất, Agribank đã ghi dấu ấn với mức đóng góp ngân sách nhà nước đầy ấn tượng. Trong năm 2023, ngân hàng nộp gần 5.193 tỷ đồng vào ngân sách, và đến năm 2024, con số này tăng vọt lên 9.178 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng gần 77%.

Dự kiến trong năm 2025, Agribank sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, với mức đóng góp ngân sách ước tính vượt mốc 10.000 tỷ đồng, khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng thương mại có đóng góp lớn nhất cho ngân sách quốc gia.

Lũy kế từ năm 2022 đến 2024, Agribank đã đóng góp hơn 20.100 tỷ đồng, một con số không chỉ phản ánh quy mô hoạt động mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của ngân hàng trong việc hỗ trợ sự phát triển của đất nước.

Những con số này là kết quả của chiến lược kinh doanh bền vững, trong đó Agribank tập trung vào việc hỗ trợ các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế, đặc biệt là nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Ngân hàng đã không ngừng hiện đại hóa công nghệ và nâng cao năng lực quản trị, qua đó tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và gia tăng đóng góp vào ngân sách quốc gia.

Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức, từ biến động trên thị trường tài chính quốc tế, áp lực lạm phát, đến xung đột địa chính trị. Trong bối cảnh đó, Agribank đã thể hiện bản lĩnh của một ngân hàng đầu ngành với những kết quả kinh doanh nổi bật. Đến 31/12/2024, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,2 triệu tỷ đồng, tăng 200.000 tỷ đồng (+10%); Huy động vốn vượt 2 triệu tỷ đồng, tăng trên 140.000 tỷ đồng (+7,5%); Dư nợ tín dụng đạt trên 1,72 triệu tỷ đồng, tăng trên 170.000 tỷ đồng (+11%); Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,56%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2024 của Agribank đạt hơn 27.500 tỷ đồng, tăng 7,5% so với năm 2023, bất chấp những khó khăn từ thị trường. Nhờ tối ưu hóa chi phí hoạt động và giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, ngân hàng duy trì tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) ở mức 1,03% và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 19,67%, giữ vững vị thế dẫn đầu trong hệ thống ngân hàng.

Là ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực “Tam Nông”, Agribank đã triển khai hàng loạt chương trình tín dụng ưu đãi, “tín dụng xanh”, hỗ trợ các dự án nông nghiệp sạch, năng lượng tái tạo và các sáng kiến bảo vệ môi trường. Những chương trình này không chỉ giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn giá rẻ mà còn góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế xanh, bền vững.

Agribank cũng tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa. Ngân hàng đã tài trợ vốn cho nhiều dự án nông nghiệp công nghệ cao như: mô hình trồng trọt và chế biến nông sản tại Lâm Đồng, các dự án chăn nuôi quy mô lớn tại Bình Phước, hay các chương trình thủy sản bền vững tại Cà Mau.. Những dự án này không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Việt Nam, hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Kiên định phát triển bền vững, tiên phong trong thực hiện trách nhiệm xã hội

Một trong những yếu tố then chốt giúp Agribank duy trì đà tăng trưởng và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động là chiến lược chuyển đổi số toàn diện. Ngân hàng đã triển khai nhiều giải pháp công nghệ hiện đại, như AutoBank CDM (máy giao dịch tự động) tại các khu vực nông thôn và hải đảo, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính tiên tiến mà không cần đến ngân hàng.

Bên cạnh đó, Agribank đã phát triển các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt và dịch vụ ngân hàng số, hỗ trợ thanh toán xuyên biên giới và thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam ra thị trường quốc tế. Những nỗ lực này không chỉ giúp Agribank nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách số, thúc đẩy tài chính toàn diện và hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn.

Đặc biệt, Agribank đã đi đầu trong việc triển khai chiến lược phát triển bền vững (ESG – Environmental, Social, Governance). Ngân hàng đã công bố Báo cáo Phát triển Bền vững năm 2024, được lập theo các chuẩn mực quốc tế, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và hướng tới trở thành “Ngân hàng phát thải ròng bằng 0” (Net Zero Bank) vào năm 2050. Việc tài trợ các dự án năng lượng tái tạo như: điện gió và điện mặt trời, hay hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng công nghệ xanh… đã giúp Agribank ghi dấu ấn trong hành trình phát triển bền vững.

Nhìn về tương lai, Agribank đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện Chiến lược Phát triển đến năm 2030, với tầm nhìn trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Ngân hàng sẽ tập trung vào ba trụ cột chính: hiện đại hóa hoạt động, phát triển bền vững và đồng hành cùng “Tam Nông”. Các chương trình tín dụng ưu đãi sẽ tiếp tục được mở rộng với trọng tâm là hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Agribank cũng cam kết duy trì vai trò tiên phong trong việc thực thi các chính sách tiền tệ của Chính phủ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Với những đóng góp vượt trội vào ngân sách quốc gia, giữ vai trò quan trọng trong đóng góp phát triển kinh tế - xã hội, Agribank đã, đang và sẽ tiếp tục mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

CafeF Lists 2025 đánh dấu sự trở lại với 2 bảng vinh danh uy tín: PRIVATE 100 – Top doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách từ 100 tỷ đồng trở lên VNTAX 200 – Top doanh nghiệp có mức nộp ngân sách trong năm tài chính từ 200 tỷ đồng trở lên Đây là danh sách được CafeF thu thập từ những nguồn công khai hoặc các số liệu có thể xác thực, phản ánh toàn bộ số thực nộp ngân sách của doanh nghiệp, bao gồm các khoản thuế, phí, các khoản phải nộp. Việc tổng hợp dữ liệu công khai, chính xác, minh bạch không chỉ ghi nhận đóng góp tài chính của các doanh nghiệp mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong nền kinh tế. Một số doanh nghiệp tiêu biểu trong danh sách năm 2025, thể hiện số thực nộp của năm tài chính 2024, có thể kể đến như Agribank; ACB; AIA; BIM Group; Coteccons; HDBank; LOF; Masan Group; MoMo; OCB; PNJ; SHB; Tasco; Tập đoàn DOJI; Tập đoàn Nam Long; Tập đoàn Hoa Sen; TCBS; Techcombank; TPBank; Vingroup; VPBank; Vinamilk; VNG Group; VPS; VIMID



