Phát triển đô thị đa kết nối - Nhìn từ sân bay Long Thành và Gia Bình

Với vai trò là những cửa ngõ hàng không quốc tế của hai đô thị lớn nhất cả nước, sân bay Long Thành và sân bay Gia Bình đang được kỳ vọng sẽ tạo ra những đô thị hiện đại, hiệu quả, theo mô hình gắn liền với hệ thống giao thông đồng bộ: cao tốc, metro, hàng không….

Hai sân bay này được triển khai song song tại hai thành phố lớn nhất cả nước, mang vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của cả Quốc Gia. Sân bay Long Thành được định hướng trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế chính của khu vực phía Nam, kết nối TP. Hồ Chí Minh với thế giới. Tương tự, sân bay Gia Bình (nằm trong quy hoạch sân bay thứ hai của vùng thủ đô và lớn nhất miền bắc) sẽ giảm tải cho sân bay Nội Bài, thúc đẩy sự phát triển của Hà Nội và các tỉnh lân cận. Cùng điểm qua thống kê về quy hoạch của hai sân bay này:

So sánh sân bay Long Thành và sân bay Gia Bình cùng ý tưởng phát triển đô thị

Khác với ý tưởng Long Thành Aerotropolis – mô hình phát triển đô thị với sân bay làm trung tâm tăng trưởng kinh tế, hình thành "thành phố song sinh" với TP.HCM – tại phía Bắc, các nhà quy hoạch lựa chọn Hà Nội và Sân bay Gia Bình làm hai điểm đầu cuối để kiến tạo trục phát triển mới. Tuyến đường kết nối dài hơn 40km này được coi là "xương sống" cho chuỗi đô thị TOD dọc hành lang, mở ra mô hình đô thị kiểu mẫu tại Đông Bắc Hà Nội.

Đại lộ Hà Nội – Gia Bình được quy hoạch với mặt cắt ngang lên tới 120m, gồm 10–14 làn cao tốc song hành hai bên, ở giữa tích hợp tuyến đường sắt đô thị Metro. Các đô thị sẽ được phát triển tập trung quanh các nhà ga, trong bán kính khoảng 1km, theo đúng mô hình TOD đang được các quốc gia phát triển áp dụng thành công.

Điểm chung của cả Sân bay Long Thành và Sân bay Gia Bình là được quy hoạch song song với hệ thống đô thị hiện đại, đa phương thức, hướng tới xây dựng những khu đô thị kiểu mẫu tiên tiến. Nếu tại Long Thành, lịch sử phát triển đã cho thấy hàng loạt khu đô thị hình thành và sầm uất dần lên khi sân bay bước vào giai đoạn hoàn thiện, thì với Gia Bình, quy hoạch sân bay và đại lộ Hà Nội – Gia Bình đã chính thức khởi công ngày 18/9/2025, tạo sức hút mạnh mẽ với các dự án xung quanh. "Nếu chúng ta thu hút tốt, quy hoạch tốt, tổ chức xây dựng tốt thì đây sẽ là trục đô thị lộng lẫy không chỉ của Hà Nội, không chỉ của Bắc Ninh mà của cả Quốc Gia." (trích phát biểu của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh ngày 15/08/2025).

Lễ khởi công dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 19 - 08 - 2025

