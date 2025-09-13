Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn

Ngày 13/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2017 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn sinh năm 1970, quê tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Ngân hàng - Tài chính, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phạm Đức Ấn có nhiều năm công tác trong ngành Ngân hàng, từng giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hưng Yên; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Tổng Giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB); Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 5/2020, ông Phạm Đức Ấn là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Tháng 12/2024, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Ấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 9/2025, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Phạm Đức Ấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 8/9, tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Đà Nẵng bầu ông Phạm Đức Ấn , Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.