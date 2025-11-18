Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội

18-11-2025 - 15:15 PM | Xã hội

Ngày 18/11/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội- Ảnh 1.

Tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung.

Cụ thể, tại Quyết định số 2519/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21/3/1974; quê quán tỉnh Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tiếng Anh. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Ông Trung có hơn 20 năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ này, sau đó làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

* Tại Quyết định số 2518/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Lưu sinh ngày 28/10/1969; quê quán Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý hành chính công; cử nhân kinh tế; cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

* Tại Quyết định số 2511/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh.

Đồng thời, lần lượt tại các Quyết định số 2512/QĐ-TTg và 2517/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông Nguyễn Trọng Đông và ông Lê Hồng Sơn.

Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (18/11/2025).

Theo Tuyết Thư

baochinhphu.vn

