Chủ tịch thành phố Huế làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

18-11-2025 - 09:45 AM | Xã hội

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND thành phố Huế vừa được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Chiều 17/11, Tỉnh uỷ Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố, trao quyết định điều động, chỉ định nhân sự chủ chốt của tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, Ban Bí thư đã có quyết định điều động, chỉ định ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND thành phố Huế tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu ông Phan Thiên Định để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch thành phố Huế làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh- Ảnh 1.

Ông Hoàng Đăng Quang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Phan Thiên Định (người đứng bên trái)

Ông Phan Thiên Định sinh ngày 10/12/1971, quê quán phường Thuận An, thành phố Huế.

Ông Phan Thiên Định có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật. Trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Huế, ông Phan Thiên Định từng trải qua nhiều chức vụ như: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Bí thư Thành ủy TP Huế (trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cũ), Bí thư Quận ủy Thuận Hóa, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Huế.

Ngày 3/10/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 17/10/2025, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 27, HĐND thành phố Huế bầu ông Phan Thiên Định giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026.


Trần Lộc/VTC News

VTC News

