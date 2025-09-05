Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phê duyệt phương án tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc dài gần 40km

05-09-2025 - 10:49 AM | Bất động sản

Theo phương án vừa được phê duyệt, tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Hòa Lạc) dài gần 40km, gồm 20 nhà ga, 2 depot lớn. Trong đó, đoạn ngầm kéo dài từ Văn Cao qua Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh đến Trần Duy Hưng. Đoạn mặt đất và trên cao bắt đầu từ sau Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tiếp tục men theo đại lộ Thăng Long đến điểm cuối tại Hòa Lạc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình tuyến đường sắt đô thị số 5 (đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc), tỷ lệ 1/500 tại các phường Tây Hồ, Ngọc Hà, Giảng Võ, Láng, Yên Hòa, Từ Liêm, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Xuân Phương và các xã Sơn Đồng, Dương Hòa, An Khánh, Quốc Oai, Kiều Phú, Tây Phương, Hạ Bằng, Yên Xuân, Hòa Lạc, thành phố Hà Nội.

Theo quyết định này, phương án tuyến, vị trí công trình tuyến đường sắt đô thị số 5 (đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc), tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập năm 2025, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định.

Phê duyệt phương án tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc dài gần 40km- Ảnh 1.

Phối cảnh tuyến đường sắt nối Văn Cao - Hòa Lạc

Tuyến chính của đường sắt đô thị số 5 có điểm đầu tại ngã tư Văn Cao - Hoàng Hoa Thám và kết thúc tại ga Thạch Bình (Hòa Lạc), tổng chiều dài khoảng 39,6km. Ngoài ra, dự án còn có 2 nhánh kết nối vào Depot số 1 (tại xã Sơn Đồng, Dương Hòa) và Depot số 2 (tại xã Hòa Lạc), với tổng chiều dài các nhánh khoảng 4,8km.

Toàn tuyến gồm 20 nhà ga, trong đó có 6 ga ngầm, 3 ga trên cao, và 11 ga mặt đất. Các ga chủ yếu được bố trí dọc theo trục đại lộ Thăng Long và cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình. Đặc biệt, nhiều nhà ga sẽ có kết nối trực tiếp với các tuyến đường sắt đô thị khác như tuyến số 2, 3, 4, 6, 7, 8 và Monorail M2, tạo mạng lưới giao thông liên hoàn.

Theo thiết kế, tuyến đường sắt đô thị số 5 có cấu trúc hỗn hợp: Đoạn ngầm kéo dài từ Văn Cao qua Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh đến Trần Duy Hưng. Đoạn mặt đất và trên cao bắt đầu từ sau Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tiếp tục men theo đại lộ Thăng Long đến điểm cuối tại Hòa Lạc.

Dự án bố trí hai khu Depot chính: Depot 1: diện tích 32ha, phục vụ tuyến số 5 và cả tuyến số 8 (Sơn Đồng - Dương Xá), đồng thời tích hợp xưởng lắp ráp phương tiện đường sắt. Depot 2: diện tích 10,4ha, nằm trong quy hoạch khu đô thị Hòa Lạc.

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ. Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chủ trì công bố quy hoạch, cắm mốc giới. UBND các phường Tây Hồ, Ngọc Hà, Giảng Võ, Láng, Yên Hòa, Từ Liêm, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Xuân Phương và UBND các xã Sơn Đồng, Dương Hòa, An Khánh, Quốc Oai, Kiều Phú, Tây Phương, Hạ Bằng, Yên Xuân, Hòa Lạc quản lý mốc giới, đất đai theo quy hoạch.

Giá vé xe buýt, metro dịp 2/9 thế nào?

Theo Trần Hoàng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự án chung cư "hot" bậc nhất Hà Nội lúc này: Nằm đối diện 2 đại đô thị của Vingroup, giá thấp hơn thị trường đến 25%, căn hộ rẻ nhất chỉ từ 1,4 tỷ đồng

Dự án chung cư "hot" bậc nhất Hà Nội lúc này: Nằm đối diện 2 đại đô thị của Vingroup, giá thấp hơn thị trường đến 25%, căn hộ rẻ nhất chỉ từ 1,4 tỷ đồng Nổi bật

Bầu Đức bất ngờ tái xuất mảng bất động sản sau 3 tháng tuyên bố “Không bao giờ làm, dù một năm lời 1.000 tỷ đồng”

Bầu Đức bất ngờ tái xuất mảng bất động sản sau 3 tháng tuyên bố “Không bao giờ làm, dù một năm lời 1.000 tỷ đồng” Nổi bật

Chuẩn bị hoàn thành sân vận động lớn nhất miền núi phía Bắc: Trị giá hơn 500 tỷ, rộng tương đương sân Hàng Đẫy, đạt tiêu chuẩn quốc tế

Chuẩn bị hoàn thành sân vận động lớn nhất miền núi phía Bắc: Trị giá hơn 500 tỷ, rộng tương đương sân Hàng Đẫy, đạt tiêu chuẩn quốc tế

10:48 , 05/09/2025
Người dân Hà Tĩnh, Quảng Trị đón tin vui: Sẽ hoàn thành 5 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam dài 259 km với tổng mức đầu tư 49.200 tỷ đồng trong năm nay

Người dân Hà Tĩnh, Quảng Trị đón tin vui: Sẽ hoàn thành 5 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam dài 259 km với tổng mức đầu tư 49.200 tỷ đồng trong năm nay

10:44 , 05/09/2025
Đông đảo đại lý "ra quân", Sunshine Legend City sẵn sàng định hình chuẩn sống mới phía Đông Hà Nội

Đông đảo đại lý "ra quân", Sunshine Legend City sẵn sàng định hình chuẩn sống mới phía Đông Hà Nội

10:25 , 05/09/2025
Vì sao phí chuyển mục đích sử dụng đất cao?

Vì sao phí chuyển mục đích sử dụng đất cao?

09:36 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên