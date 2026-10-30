Phi công flydubai xuất hiện với hàng chục mũi khâu sau đầu trong lễ nhận huân chương vì cứu hơn 170 hành khách

Tại lễ vinh danh do UAE tổ chức, cơ trưởng Smit Machchhar thu hút sự chú ý với hàng chục mũi khâu phía sau đầu. Vết thương là hậu quả của một sự cố hy hữu xảy ra trên chuyến bay flydubai FZ1073 hồi tháng 9, khi ông bị chính cơ phó tấn công ngay trong buồng lái.

Bị tấn công ngay trong buồng lái

Machchhar cùng các thành viên phi hành đoàn sau đó được trao First Class Order of Zayed II, một trong những huân chương cấp nhà nước của UAE, để ghi nhận sự dũng cảm trong tình huống nguy hiểm.

Chuyến bay FZ1073 của flydubai khởi hành từ Dubai đến Tel Aviv ngày 30/9, chở hơn 170 hành khách. Khi máy bay đang ở giữa hành trình, cơ phó bất ngờ được cho là đã dùng rìu cứu hộ tấn công cơ trưởng.

Cơ trưởng Smit Machchhar với những vết thương sau vụ bị cơ phó được cho là tấn công trong buồng lái ngày 30/9. Ảnh: The Indian Express

Machchhar bị đánh vào đầu và chịu thương tích nghiêm trọng. Theo truyền thông Ấn Độ, ông bị nứt lõm hộp sọ và phải phẫu thuật tại Saudi Arabia sau khi máy bay hạ cánh khẩn cấp.

Trong tình huống hỗn loạn, cơ trưởng vẫn tìm cách mở cửa buồng lái để những người khác có thể tiếp cận và hỗ trợ. Một nhóm hành khách sau đó phối hợp khống chế cơ phó.

Bốn hành khách được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn vụ tấn công, gồm một thợ sửa ống nước, một chủ đại lý bảo hiểm, một lãnh đạo doanh nghiệp và một nha sĩ.

Nhờ sự phối hợp của phi hành đoàn và hành khách, máy bay cuối cùng hạ cánh an toàn tại Tabuk, Saudi Arabia.

Xuất hiện với vết thương vẫn còn rõ

Sau khi được điều trị, Machchhar tham dự lễ vinh danh tại UAE. Những hình ảnh tại sự kiện cho thấy phần đầu phía sau của ông vẫn còn nhiều mũi khâu, trong khi cánh tay cũng được cố định.

Dù mang thương tích nghiêm trọng, cơ trưởng vẫn được ghi nhận vì đã giữ bình tĩnh và hành động trong thời điểm máy bay đang đối mặt với nguy cơ mất kiểm soát.

Hình ảnh tại lễ trao huân chương cho thấy rõ hơn những vết thương mà cơ trưởng Smit Machchhar phải chịu sau khi bị cơ phó được cho là tấn công trong buồng lái ngày 30/9. Ảnh: The Indian Express

Tại buổi lễ, Thái tử Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum thay mặt Tổng thống UAE trao huân chương cho Machchhar cùng các thành viên phi hành đoàn.

Sự việc trên chuyến bay FZ1073 gây chú ý bởi đây không chỉ là một vụ tấn công bất thường trong buồng lái, mà còn cho thấy vai trò của hành khách trong việc hỗ trợ phi hành đoàn xử lý tình huống khẩn cấp.

Trong khi nguyên nhân dẫn đến hành động của cơ phó vẫn được điều tra, cách cơ trưởng và các hành khách phản ứng trong những phút nguy hiểm đã giúp chuyến bay tránh được một kết cục nghiêm trọng hơn.

Nguồn: NDTV, The Indian Express, The Hindu