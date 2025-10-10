Phiên 10/10: Khối ngoại giảm bán, ngược dòng tung gần 450 tỷ gom một cổ phiếu bluechip

Tâm lý hưng phấn bao trùm, VN-Index tiếp tục bùng nổ trong phiên cuối tuần. VN-Index chốt phiên /10 tại mốc 1.747, tăng hơn 31điểm so với phiên trước. Thanh khoản toàn thị trường bật tăng mạnh, đạt gần 34.000 tỷ đồng cho thấy tâm lý nhà đầu tư trở nên tích cực hơn sau khi thông tin nâng hạng thị trường chính thức được công bố.

Giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ nhưng có phần tích cực hơn khi họ bán ròng với giá trị 637 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 460 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 447 tỷ đồng. Theo sau, VHM là mã tiếp theo được gom mạnh 276 tỷ đồng. Ngoài ra, VIC và FPT cũng được mua lần lượt 217 và 140 tỷ đồng.

Ngược lại, VPB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 310 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu MSN và CTG cũng bị "xả" 266 tỷ đồng và 263 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 189 tỷ đồng

Tại chiều mua, CEO được mua ròng mạnh nhất với giá trị 68 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VGS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 2,8 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng NVB, L14, LAS.

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 144 tỷ đồng; theo sau IDC bị bán 99 tỷ, PVS, VFS bị bán từ 1-11 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 12 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MCH được khối ngoại mua 8 tỷ đồng. Theo sau, ABB và VEA cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 11 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại QNS, SGS, ,...