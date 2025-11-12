Phiên 12/11: Tự doanh CTCK bất ngờ "tung" 500 tỷ mua ròng cổ phiếu họ Gelex, ngược chiều xả mạnh một mã ngân hàng

Sau giai đoạn giảm giá, thị trường đã phục hồi tốt trở lại trong phiên 12/11. VN-Index tăng điểm với thanh khoản thấp trong phiên sáng sau đó tăng tốt hơn với lực cầu giá lên cải thiện, gia tăng thanh khoản tăng tích cực khi vượt lên mốc tâm lý 1.600 điểm. Kết phiên VNINDEX tăng 38,25 điểm (+2,40%) lên mức 1.631,86 điểm. Giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng 464 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 152 tỷ trên sàn HOSE.

Cụ thể, GEE được mua ròng mạnh nhất với giá trị 490 tỷ đồng, theo sau là VIX (51 tỷ), CII (40 tỷ), FPT (29 tỷ), VNM (28 tỷ), VSC (26 tỷ), TCB (24 tỷ), MSN (23 tỷ), VRE (20 tỷ) và EIB (14 tỷ đồng) – đều nằm trong nhóm được tự doanh CTCK mua ròng tích cực.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VPB với giá trị -587 tỷ đồng, tiếp theo là VHM (-16 tỷ), DGC (-12 tỷ), DIG (-9 tỷ) và GEX (-6 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VIC (-5 tỷ), MBB (-5 tỷ), HDB (-4 tỷ), FUEVFVND (-4 tỷ) và SSI (-4 tỷ đồng).