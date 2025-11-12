Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phiên 12/11: Tự doanh CTCK bất ngờ "tung" 500 tỷ mua ròng cổ phiếu họ Gelex, ngược chiều xả mạnh một mã ngân hàng

12-11-2025 - 18:22 PM | Thị trường chứng khoán

Phiên 12/11: Tự doanh CTCK bất ngờ "tung" 500 tỷ mua ròng cổ phiếu họ Gelex, ngược chiều xả mạnh một mã ngân hàng

Tự doanh CTCK mua ròng 152 tỷ trên sàn HOSE.

Sau giai đoạn giảm giá, thị trường đã phục hồi tốt trở lại trong phiên 12/11. VN-Index tăng điểm với thanh khoản thấp trong phiên sáng sau đó tăng tốt hơn với lực cầu giá lên cải thiện, gia tăng thanh khoản tăng tích cực khi vượt lên mốc tâm lý 1.600 điểm. Kết phiên VNINDEX tăng 38,25 điểm (+2,40%) lên mức 1.631,86 điểm. Giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng 464 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 152 tỷ trên sàn HOSE.

Phiên 12/11: Tự doanh CTCK bất ngờ "tung" 500 tỷ mua ròng cổ phiếu họ Gelex, ngược chiều xả mạnh một mã ngân hàng- Ảnh 1.

Cụ thể, GEE được mua ròng mạnh nhất với giá trị 490 tỷ đồng, theo sau là VIX (51 tỷ), CII (40 tỷ), FPT (29 tỷ), VNM (28 tỷ), VSC (26 tỷ), TCB (24 tỷ), MSN (23 tỷ), VRE (20 tỷ) và EIB (14 tỷ đồng) – đều nằm trong nhóm được tự doanh CTCK mua ròng tích cực.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VPB với giá trị -587 tỷ đồng, tiếp theo là VHM (-16 tỷ), DGC (-12 tỷ), DIG (-9 tỷ) và GEX (-6 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VIC (-5 tỷ), MBB (-5 tỷ), HDB (-4 tỷ), FUEVFVND (-4 tỷ) và SSI (-4 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuộc đua giữa các CTCK: Rầm rộ tăng vốn, lợi nhuận “so kè”

Cuộc đua giữa các CTCK: Rầm rộ tăng vốn, lợi nhuận “so kè” Nổi bật

“Mở đường” cho khối ngoại tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam

“Mở đường” cho khối ngoại tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam Nổi bật

Chứng khoán tăng điểm "tưng bừng", cổ phiếu lại đồng loạt xanh - tím

Chứng khoán tăng điểm "tưng bừng", cổ phiếu lại đồng loạt xanh - tím

16:35 , 12/11/2025
VinFast tung chính sách “chưa từng có” tại Philippines: Mua lại xe điện với giá tới 90% giá gốc

VinFast tung chính sách “chưa từng có” tại Philippines: Mua lại xe điện với giá tới 90% giá gốc

16:11 , 12/11/2025
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên ra mắt xe điện học đường tại Việt Nam, đảm bảo không bỏ sót học sinh

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên ra mắt xe điện học đường tại Việt Nam, đảm bảo không bỏ sót học sinh

16:10 , 12/11/2025
3 năm và 1 triệu tài khoản: Hành trình thịnh vượng của VPBankS

3 năm và 1 triệu tài khoản: Hành trình thịnh vượng của VPBankS

16:00 , 12/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên