Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phiên 18/9: Khối ngoại bán ròng gần 1.700 đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

18-09-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Phiên 18/9: Khối ngoại bán ròng gần 1.700 đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị 1.517 tỷ đồng.

Bất chấp thông tin Fed hạ lãi suất, VN-Index vẫn "đi tàu lượn" trong phiên đáo hạn phái sinh. Kết phiên 18/9, chỉ số giảm 5,79 điểm, đóng cửa tại mốc 1.665 điểm. Giá trị giao dịch trên HoSE vẫn duy trì mức hơn 27.600 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN bán ròng mạnh 1.678 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 1.517 tỷ đồng

Chiều mua, GEX được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 69 tỷ đồng. Theo sau, loạt cổ phiếu được rót ròng hàng chục tỷ đồng mỗi mã gồm có: HVN(+51); NKG(+35tỷ); VPB(+23tỷ) và VHC(+17tỷ).

Phiên 18/9: Khối ngoại bán ròng gần 1.700 đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 1.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu VIC khoảng 215 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã như VHM, SSI, VIX cũng bị khối ngoại bán ròng xấp xỉ trên 100 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 99 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu NTP, NRC và PLC được rót ròng mạnh nhất sàn HNX với mỗi mã khoảng 6-700 triệu đồng.

Phiên 18/9: Khối ngoại bán ròng gần 1.700 đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 2.

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHS bị bán ròng mạnh tay 64tỷ đồng. PVS và HUT cũng bị bán ròng mạnh từ 12 tỷ tới 7 tỷ đồng. Ngoài ra, HUT và MBS cũng bị bán ròng 7 và 6,6 tỷ mỗi mã.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 62 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA và F88 được mua ròng với cùng giá trị 4 và 1 tỷ đồng; theo sau, NCS, NDC và MPC cũng được mua ròng khoảng vài trăm triệu đồng mỗi mã.

Phiên 18/9: Khối ngoại bán ròng gần 1.700 đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 3.

Ngược chiều, cổ phiếu CSI bị bán ròng mạnh tay với giá trị 42 tỷ trong khi ACV, QNS , MCH và HBC bị bán ròng với giá trị khoảng 2-15 tỷ đồng.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
khối ngoại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VCBS: VN-Index có thể lên 1.854 điểm vào cuối năm nhưng chắc chắn không tránh khỏi biến động mạnh

VCBS: VN-Index có thể lên 1.854 điểm vào cuối năm nhưng chắc chắn không tránh khỏi biến động mạnh Nổi bật

Tài sản số là chìa khoá đưa Việt Nam trở thành trung tâm tài chính hàng đầu khu vực?

Tài sản số là chìa khoá đưa Việt Nam trở thành trung tâm tài chính hàng đầu khu vực? Nổi bật

Doanh nghiệp Nhà nước bắt tay Vingroup phát triển hệ thống trạm sạc xe điện thu hơn 23.000 tỷ từ bán điện sau 8 tháng

Doanh nghiệp Nhà nước bắt tay Vingroup phát triển hệ thống trạm sạc xe điện thu hơn 23.000 tỷ từ bán điện sau 8 tháng

15:45 , 18/09/2025
Chứng khoán VNDirect muốn phát hành hơn 432 triệu cổ phiếu, nâng vốn lên gần 20.000 tỷ đồng

Chứng khoán VNDirect muốn phát hành hơn 432 triệu cổ phiếu, nâng vốn lên gần 20.000 tỷ đồng

15:44 , 18/09/2025
Sàn Binance lập kỷ lục, giá BNB vượt 1.000 USD

Sàn Binance lập kỷ lục, giá BNB vượt 1.000 USD

15:39 , 18/09/2025
Cổ đông Nhà nước không cho ý kiến, thương vụ chào bán cổ phần của Becamex IDC (BCM) lại “xịt”

Cổ đông Nhà nước không cho ý kiến, thương vụ chào bán cổ phần của Becamex IDC (BCM) lại “xịt”

15:06 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên