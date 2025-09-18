Phiên 18/9: Khối ngoại bán ròng gần 1.700 đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Bất chấp thông tin Fed hạ lãi suất, VN-Index vẫn "đi tàu lượn" trong phiên đáo hạn phái sinh. Kết phiên 18/9, chỉ số giảm 5,79 điểm, đóng cửa tại mốc 1.665 điểm. Giá trị giao dịch trên HoSE vẫn duy trì mức hơn 27.600 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN bán ròng mạnh 1.678 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 1.517 tỷ đồng

Chiều mua, GEX được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 69 tỷ đồng. Theo sau, loạt cổ phiếu được rót ròng hàng chục tỷ đồng mỗi mã gồm có: HVN(+51); NKG(+35tỷ); VPB(+23tỷ) và VHC(+17tỷ).

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu VIC khoảng 215 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã như VHM, SSI, VIX cũng bị khối ngoại bán ròng xấp xỉ trên 100 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 99 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu NTP, NRC và PLC được rót ròng mạnh nhất sàn HNX với mỗi mã khoảng 6-700 triệu đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHS bị bán ròng mạnh tay 64tỷ đồng. PVS và HUT cũng bị bán ròng mạnh từ 12 tỷ tới 7 tỷ đồng. Ngoài ra, HUT và MBS cũng bị bán ròng 7 và 6,6 tỷ mỗi mã.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 62 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA và F88 được mua ròng với cùng giá trị 4 và 1 tỷ đồng; theo sau, NCS, NDC và MPC cũng được mua ròng khoảng vài trăm triệu đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu CSI bị bán ròng mạnh tay với giá trị 42 tỷ trong khi ACV, QNS , MCH và HBC bị bán ròng với giá trị khoảng 2-15 tỷ đồng.