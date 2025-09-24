Phiên 24/9: Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 1.600 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Sau những phút giằng co đầu phiên, thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ được “giải cứu” kể từ sau 14h. Dòng tiền bắt đáy dâng cao khiến nhiều nhóm cổ phiếu quay đầu tăng mạnh, thậm chí nhóm VN30 có tới 27/30 mã tăng, trong đó có 1 mã “tím lịm”.

Chốt phiên 24/9, VN-Index bật tăng 22,2 điểm, leo lên mốc 1.657,46 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 25.030 tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng tổng cộng 1.591 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 1.510 tỷ đồng

Chiều mua, CII được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 121 tỷ đồng. Theo sau, cổ phiếu DIG, BID, PDR và VSC được "gom" ròng với giá trị dao động từ 26 tỷ tới 70 tỷ đồng.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu VHM khoảng 246 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã SSI, VPB và VCI cũng bị khối ngoại bán ròng lần lượt 198 tỷ, 123 tỷ và 105 tỷ đồng. VCB cũng bị bán ròng 93 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 43 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu CEO được rót ròng 65 tỷ; theo sau, VC3, VFS, L14 và IPA được rót ròng khoảng vài trăm triệu tới 1 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu IDC và PVS bị bán ròng mạnh tay lần lượt 49 tỷ và 20 tỷ đồng. HUT, NTP và MBS cũng bị bán ròng khoảng 8-9 tỷ đồng mỗi mã.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 38 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA được mua ròng với giá trị 4 tỷ đồng; theo sau, HBC, F88, HPP và QNS cũng được mua ròng khoảng vài trăm triệu đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu CSI bị bán ròng với giá trị 41 tỷ trong khi MCH, ACV, TCW và HNG bị bán ròng với giá trị chỉ khoảng một vài trăm triệu đến 1 tỷ đồng.