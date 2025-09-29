Phiên 29/9: Tự doanh CTCK thẳng tay bán ròng 500 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Sau tuần phục hồi, thị trường chứng khoán ghi nhận phiên 29/9 tương đối tích cực. Thị trường sau đó rung lắc, chịu áp lực bán ở nhóm vốn hóa trung bình, nhỏ. Kết phiên VN-Index tăng 5,78 điểm (+0,35%) lên mức 1.666,48 điểm. Trong bối cảnh đó, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng hơn 807 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 486 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại EIB với giá trị -259 tỷ đồng, tiếp theo là VPB (-111 tỷ), VNM (-36 tỷ), MBB (-35 tỷ) và FPT (-34 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như MSN (-25 tỷ), STB (-21 tỷ), CTG (-13 tỷ) và BID (-12 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHB được mua ròng mạnh nhất với 54 tỷ đồng. ACB đứng thứ hai trong danh sách mua ròng của tự doanh CTCK với 48 tỷ đồng, theo sau là HPG (44 tỷ), GEE (24 tỷ), E1VFVN30 (21 tỷ), VRE (15 tỷ), VIC (4 tỷ), MWG (3 tỷ), VSC (3 tỷ) và DGC (2 tỷ đồng).