Phiên 31/3: Một mã chứng khoán bị khối ngoại "xả" đột biến hơn 500 tỷ đồng

Sau phiên giằng co, thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch cuối tháng 3 khá "dễ thở". Sắc xanh trải rộng với hàng loạt nhóm ngành hồi phục, độ rộng cũng nghiêng hoàn toàn về bên mua. Đóng cửa, VN-Index tăng 12 điểm lên vùng 1.674 điểm. Dù vậy, thanh khoản trên HoSE vẫn chưa cải thiện, giá trị khớp lệnh chỉ đạt 20.400 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng 538 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:﻿

﻿Trên HOSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng 849 tỷ đồng

﻿Tại chiều mua, lực mua ròng của khối ngoại khá dè dặt, trong đó nhóm này "gom" mạnh nhất cổ phiếu VIC với giá trị khoảng 73 tỷ đồng. Xếp sau là FPT (64 tỷ đồng), TCH (62 tỷ đồng), MWG (46 tỷ đồng) và CTG (41 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại CCQ FUEVFVND với giá trị khoảng 531 tỷ đồng, theo sau là BSR (-124 tỷ đồng), HDB (-86 tỷ đồng), VCB (-82 tỷ đồng) và ACB (-66 tỷ đồng).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên HNX, khối ngoại mua ròng mạnh tay 320 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại SHS với khoảng 242 tỷ đồng, bỏ xa các mã đứng sau là IDC (90 tỷ đồng), CEO (7 tỷ đồng), VFS (4 tỷ đồng) và MBS (4 tỷ đồng).

Ở chiều bán, PVS dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị khoảng 32 tỷ đồng. Các mã tiếp theo gồm BTW (-2 tỷ đồng), PLC (-1 tỷ đồng), HUT (-1 tỷ đồng) và PVI (-1 tỷ đồng).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng nhẹ 8 tỷ đồng

Chiều mua, ACV là mã được mua ròng mạnh nhất với khoảng 2 tỷ đồng, tiếp đến là DDV (1 tỷ đồng), ABB (0,2 tỷ đồng), SBS (0,1 tỷ đồng) và ABI (0,1 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, MSR bị bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 8 tỷ đồng, theo sau là VEA (-2 tỷ đồng), FOC (-1 tỷ đồng), F88 (-1 tỷ đồng) và VGR (-0,4 tỷ đồng).