Phiên 4/11: Tự doanh CTCK thẳng tay bán ròng gần 1.200 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

04-11-2025 - 17:45 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK bán ròng 1.150 tỷ đồng trên HOSE.

Phiên 4/11: Tự doanh CTCK thẳng tay bán ròng gần 1.200 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị “xả” mạnh nhất?- Ảnh 1.

Sau áp lực giảm điểm với thanh khoản gia tăng, thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 4/11. Thị trường sau đó phục hồi tốt trong phiên chiều. Đóng cửa, VN-Index đảo chiều tăng 34,98 điểm (+2,16%) lên mức 1.651,98 điểm.

Giao dịch khối ngoại cũng trở thành điểm cộng khi đảo chiều mua ròng 1.160 tỷ đồng trên toàn thị trường.



Phiên 4/11: Tự doanh CTCK thẳng tay bán ròng gần 1.200 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị “xả” mạnh nhất?- Ảnh 2.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại FPT với giá trị -591 tỷ đồng, tiếp theo là HDB (-86 tỷ), KDH (-65 tỷ), ACB (-46 tỷ) và PNJ (-42 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như CTD (-38 tỷ), VHM (-35 tỷ), SSI (-28 tỷ), CTG (-24 tỷ) và GEX (-23 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, PLX được mua ròng mạnh nhất với giá trị 21 tỷ đồng. Theo sau là TCB (17 tỷ), VJC (10 tỷ), LPB (8 tỷ), FRT (6 tỷ), VIC (5 tỷ), DGC (5 tỷ), SSB (3 tỷ), PC1 (2 tỷ) và CTR (2 tỷ đồng).


Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

