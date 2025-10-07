Phiên 7/10: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn nghìn tỷ, ngược chiều tung 260 tỷ "gom" một cổ phiếu bluechip

Sau cú bứt phá gần 50 điểm ở phiên trước, thị trường chứng khoán Việt Nam nhanh chóng hạ nhiệt trong ngày 7/10. Tâm lý thận trọng bao trùm khiến VN-Index không thể giữ được sắc xanh, chốt phiên giảm 10 điểm, lùi về 1.685 điểm. Thanh khoản toàn thị trường suy giảm còn khoảng 25.600 tỷ đồng, phản ánh tâm thế dè dặt của nhà đầu tư trước thời điểm FTSE Russell công bố kết quả xem xét nâng hạng thị trường vào ngày mai.

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng mạnh với giá trị 1.393 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.342 tỷ đồng.

Tại chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 258 tỷ đồng. Theo sau, FPT là mã tiếp theo được gom mạnh 108 tỷ đồng. Ngoài ra, GEX và ACB cũng được mua lần lượt 92 và 32 tỷ đồng.

Ngược lại, STB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 218 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VRE và VHM cũng bị "xả" 197 tỷ đồng và 180 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 37 tỷ đồng

Tại chiều mua, VFS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HUT xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 3,4 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng SHS, SLS, PVS.

Chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 35 tỷ đồng; theo sau CEO, MBS, TVC bị bán từ 1-5 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 14 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu HNG được khối ngoại mua 4,5 tỷ đồng. Theo sau, DGT và VEA cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Ngược chiều, DDV bị khối ngoại bán ròng 19 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại MCH, ACV, ,...