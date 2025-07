Philippines, Trung Quốc ứng phó bão

Philippines hôm 18-7 tăng cường chuẩn bị ứng phó bão nhiệt đới Wipha (tên địa phương là Crising) trước khi nó đổ bộ. Cục Quản lý thiên văn, khí quyển và địa vật lý Philippines (PAGASA) cho biết bão Wipha gây thời tiết mưa bão trên diện rộng tại nhiều tỉnh trong ngày 18 và 19-7.

Tại tỉnh Ilocos Norte, chính quyền nhiều địa phương đã tiến hành kiểm tra những nơi có nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt khi bão tiếp tục gây mưa tại địa phương. Cảnh báo mưa lớn được ban bố trên toàn tỉnh, cho thấy nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng ở các khu vực dễ bị ảnh hưởng. Người dân được khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết và luôn cảnh giác. Tỉnh trưởng Ilocos Norte, bà Cecilia Araneta Marcos, đã chỉ thị tất cả lực lượng và thiết bị ứng phó sẵn sàng ứng phó bão. Bà cũng yêu cầu đóng cửa trường học và cơ quan chính quyền, trừ các lực lượng tuyến đầu tham gia ứng phó khẩn cấp.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Wipha dự kiến di chuyển vào phía Bắc biển Đông vào sáng 19-7 rồi dần tiến gần các vùng ven biển từ trung tâm tỉnh Quảng Đông đến phía Đông tỉnh Hải Nam. Một số khu vực ở Quảng Châu - thủ phủ tỉnh Quảng Đông - dự kiến sẽ có mưa to đến rất to. Theo chính quyền tỉnh Quảng Đông, đến trưa 19-7, tất cả tàu cá đang hoạt động trong vùng biển địa phương buộc phải trở về cảng gần nhất để tránh bão. Các tuyến vận tải biển và các điểm du lịch ven biển cũng sẽ tạm ngừng hoạt động.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân ở khu vực lũ lụt tại TP Himamaylan, tỉnh Negros Occidental - Philippines do ảnh hưởng bão hôm 18-7 Ảnh: Cục Phòng cháy chữa cháy và Cảnh sát biển Philippines

Trước đó, giới chức Trung Quốc cho biết nước này đã bước vào giai đoạn quan trọng trong công tác phòng chống lũ lụt, chuẩn bị các biện pháp ứng phó với điều kiện thời tiết bất lợi trong những tuần tới. Vào tuần rồi, mực nước tại hàng chục con sông ở miền Tây Nam đã vượt ngưỡng an toàn. Ngoài ra, hơn 10.000 người đã phải sơ tán do ảnh hưởng còn lại của bão Danas. Bộ Thủy lợi cảnh báo công tác phòng chống lũ lụt và bão sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn từ nửa cuối tháng 7 đến nửa đầu tháng 8 do lượng mưa tập trung và dữ dội nhất ở miền Bắc và hoạt động của bão ngày càng mạnh hơn.

Theo thống kê, các thảm họa thiên nhiên xảy ra tại Trung Quốc trong nửa đầu năm 2025 đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 54,11 tỉ nhân dân tệ (khoảng 197.000 tỉ đồng) và ảnh hưởng đến hơn 23 triệu người. Lũ lụt gây thiệt hại nặng nề nhất, chiếm hơn 90% tổng thiệt hại (khoảng 51 tỉ nhân dân tệ).

Còn tại Hàn Quốc, mưa lớn kéo dài 3 ngày (tính đến hôm 18-7) đã khiến 4 người thiệt mạng, một người mất tích và hơn 5.000 người sơ tán. Bộ Nông nghiệp cho biết tổng diện tích đất nông nghiệp bị thiệt hại do mưa lớn tương đương với 18.000 sân bóng đá. Cơ quan khí tượng cảnh báo sẽ còn có thêm những trận mưa như trút nước trên khắp cả nước. Theo hãng tin Yonhap, chính phủ đã kích hoạt mức cao nhất của hệ thống ứng phó khẩn cấp, huy động tất cả các bộ, ngành liên quan để ứng phó thiên tai trên diện rộng.

Trong khi đó, các quan chức Pakistan hôm 17-7 cho biết mưa lớn trên khắp tỉnh Punjab làm ít nhất 63 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương trong vòng 24 giờ. Nếu tính từ cuối tháng 6, mưa lớn đã khiến ít nhất 103 người thiệt mạng và 393 người bị thương tại tỉnh Punjab. Còn nếu tính cả nước, ít nhất 159 người thiệt mạng.

Mỹ: Nhiều trận lũ chết người Tại Mỹ, hàng triệu người tại các bang Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida đang đối mặt nguy cơ ngập lụt do mưa lớn đến ngày 22-7. Theo trang Fox Weather, các mô hình dự báo bằng máy tính cho thấy mưa bắt đầu tăng từ ngày 18-7 và kéo dài suốt cuối tuần tại các bang nói trên. Lượng mưa từ 25 đến 75 mm xảy ra từ bang Texas đến bang Florida. Con số này có thể tăng lên hơn 200 mm quanh TP Lafayette, bang Louisiana. Một số khu vực thuộc các bang Alabama và Mississippi được dự báo hứng chịu các đợt mưa lớn gây ngập. Đáng chú ý, theo đài CNN, bang Louisiana đối mặt với nguy cơ cao nhất về lũ quét nguy hiểm. Tính đến tối 17-7 (giờ địa phương), ít nhất 3 cảnh báo lũ quét đã được ban hành cho các khu vực của bang này. Cảnh báo lũ đã được đưa ra tại nhiều thành phố của bang, trong đó có Baton Rouge và Lafayette. Riêng chính quyền TP New Orleans đã mở nhiều điểm phát bao cát để chuẩn bị ứng phó các đợt mưa lớn. Theo AP, mối đe dọa trên xuất hiện ngay sau hàng loạt trận lũ chết người trong mùa hè năm nay ở Mỹ. Hôm 14-7, lũ quét đã làm ngập TP New York và một phần bang New Jersey, khiến 2 người thiệt mạng. Trước đó, vào ngày 4-7, ít nhất 132 người thiệt mạng do lũ quét ở bang Texas. Hoàng Phương