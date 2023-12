Phim hài hot nhất toàn cầu hiện tại: Thống trị 55 quốc gia, nữ chính từng là "mỹ nhân đẹp nhất thế giới"

Thời điểm cuối năm là dịp để các dự án phim hài, gia đình đổ bộ màn ảnh thế giới. Bằng chứng là ngay đầu tháng 12, một dự án mới ra mắt đã đạt thành tích khủng toàn cầu, vượt qua nhiều tác phẩm đình đám khác để xưng ngôi vương.

Cụ thể, bộ phim hài mang tên Family Switch ra mắt vào ngày 30/11, nhưng chỉ mất 1 ngày để vươn lên vị trí hạng 1 toàn cầu của nền tảng Netflix. Theo thống kê từ nền tảng, phim đạt vị trí đầu bảng tại 55 quốc gia, và lọt vào top 5 phim điện ảnh hot nhất trong ngày tại Netflix Việt Nam.

Family Switch đạt hạng 1 Netflix

Nội dung của Family Switch kể về một sự cố hi hữu xảy ra với gia đình Walker gồm 6 thành viên, 2 vợ chồng Jess - Bill cùng 3 người con và chú cún cưng. Một ngày nọ, cả gia đình bị một vật thể thiên văn lạ "tấn công" và bất tỉnh. Khi thức dậy, linh hồn của cả gia đình đã bị tráo đổi cho nhau, khiến cuộc sống cả nhà đảo lộn. Tuy vậy nhờ sống trong thân xác của nhau, cả gia đình Walker dần dần thấu hiểu nhau hơn, từ đó dần dần tìm được cách hóa giải lời nguyền bằng tình yêu thương.

Điểm sáng lớn nhất của Family Switch nằm ở diễn xuất của nữ chính Jennifer Garner. "Mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2019" do People bình chọn trở lại với hình tượng người mẹ hài hước, dí dỏm nhưng thấu hiểu, song là cái tên có phần thể hiện tự nhiên nhất phim. Ngoài ra, các diễn viên còn lại khá nhạt nhòa, chưa thật sự để lại ấn tượng gì riêng biệt.

Jennifer Garner là điểm sáng hiếm hoi của phim

Trên Rotten Tomatoes, Family Switch bị chấm điểm "cà thối" 50% mặc cho đang được nhiều người xem nhất trên thế giới. The Hollywood Reporter chê bai cách xây dựng nhân vật của phim "quá đơn điệu", khó có thể thấu cảm được, thậm chí còn so sánh như "những chiếc bánh gừng biết đi". Phía New York Times cho rằng thông điệp sức mạnh tình thân trong phim đã quá quen thuộc và không có gì bất ngờ trong bộ phim này. Mặc dù vậy, có thể thấy đây vẫn là một dự án vui nhộn, dễ xem dễ cười cho gia đình trong dịp Giáng sinh tới mà Netflix gửi đến khán giả.