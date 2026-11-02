Phim Trung Quốc tranh cãi ỏm tỏi, kiện tụng ầm ĩ vẫn lập kỷ lục lịch sử: Nam chính hot nhất showbiz khỏi bàn cãi

Bộ phim y khoa Tiêu Thành Lương Phương do Tiêu Chiến đóng chính vừa chính thức khép lại hành trình phát sóng, ghi nhận những thành tích đáng chú ý. Cụ thể, phim lập kỷ lục là phim y khoa có thành tích chiêu thương tốt nhất lịch sử với quảng cáo trải đều ở tất cả các tập, tổng thời lượng 1571 giây, 171 quảng cáo đến từ 41 thương hiệu.

Tiểu Thành Lương Phương có thành tích thương mại rất tốt.

Bên cạnh đó, phim cũng mới mở điểm Douban lên tới 8.0 với hơn 230.000 lượt đánh giá. Trong năm 2026, đây là tác phẩm có nhiều lượt đánh giá khi mở điểm Douban nhất. Những thành tích nổi bật một lần nữa cho thấy sức hút đáng gờm của Tiêu Chiến, người vốn được biết đến như một trong những ngôi sao lưu lượng hot nhất showbiz Trung Quốc hiện tại, đặc biệt khi đề tài y khoa vốn không phải dòng phim quá thu hút khán giả.

Dẫu vậy song song với thành tích, bộ phim vấp phải những ý kiến trái chiều về tính chân thực của các tình tiết y khoa, trong đó đáng chú ý nhất là vụ tranh cãi với blogger Bạch Y Sơn Miêu. Blogger này từng đăng bài chỉ ra những chi tiết thiếu hợp lý về chuyên môn trong phim, thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Sau đó, thông tin phía sản xuất ủy quyền cho luật sư tiến hành các thủ tục pháp lý đối với blogger đã khiến dư luận dậy sóng.

Tuy nhiên, phim cũng vấp phải nhiều tranh cãi và sóng gió trên hành trình phát sóng.

Không chịu im lặng, Bạch Y Sơn Miêu công khai phản bác, cho rằng cách xử lý của phía sản xuất là phi lý và thiếu chuyên nghiệp. Blogger đồng thời tuyên bố đã nhờ luật sư nghiên cứu phương án bảo vệ danh dự và quyền lợi của mình. Ồn ào tiếp tục leo thang khi một số bác sĩ Trung Quốc công khai lên tiếng bênh vực blogger. Tài khoản Bác sĩ Việt Lam đặt câu hỏi tại sao một người làm nghề y đưa ra nhận xét chuyên môn lại có nguy cơ bị kiện. Một bác sĩ khác chỉ trích cách ứng xử của đoàn phim, cho rằng việc sở hữu đội ngũ cố vấn y khoa đông đảo không đồng nghĩa với quyền miễn trừ mọi sự chất vấn. Thậm chí, một bác sĩ phẫu thuật còn chia sẻ ý định theo dõi và đánh giá từng tập phim, thẳng thắn chỉ ra những sai sót chuyên môn nếu phát hiện, đồng thời đặt câu hỏi liệu bản thân có bị kiện hay không.

Trước đó, Tiểu Thành Lương Phương cũng gây xôn xao với chi tiết nhân vật mài thuốc Metronidazole thành bột rồi hít để trị viêm mũi. Thế nhưng sau đó, trong bản tin thời sự, Đài truyền hình Thượng Hải đã cảnh báo rằng đây là phương pháp phản khoa học, có thể gây nguy hiểm và tuyệt đối không được làm theo. Có thể thấy, đây là bộ phim có mức độ tranh cãi tỷ lệ thuận với độ hot.

Còn về nội dung của Tiểu Thành Lương Phương, phim xoay quanh nhân vật Lưu Tranh Lượng (Tiêu Chiến). Anh vốn là một bác sĩ ngoại thần kinh tài năng nhưng gặp biến cố trong sự nghiệp, phải trở về quê nhà ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Từ môi trường y tế hàng đầu, anh chuyển đến làm việc tại khoa cấp cứu của một bệnh viện tuyến cơ sở còn nhiều hạn chế. Tại đây, Lưu Tranh Lượng cùng các đồng nghiệp phải đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười, đồng thời từng bước tìm lại ý nghĩa của nghề y.