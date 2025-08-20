Phim Việt có độ hot tăng 194% được tung hô khắp MXH, netizen nức nở "đỉnh quá Tổ Quốc ơi!"

Thời điểm hiện tại, Mưa Đỏ đang là tựa phim cực hot dù chưa hề phát hành chính thức. Ngay từ những ngày đầu tháng 8, khi trailer, hình ảnh, nhạc phim được tung ra, Mưa Đỏ đã liên tục leo top từ khóa hot trên các nền tảng MXH Việt. Khán giả vô cùng háo hức, mong chờ được thưởng thức tác phẩm này, nhất là trong thời điểm câu chuyện về lòng yêu nước, tự hào bản sắc dân tộc trở thành chủ đề rất được quan tâm.

Độ hot của Mưa Đỏ không chỉ thể hiện qua những hình ảnh, clip lan truyền trên mạng xã hội mà còn rõ nét nhất qua từng con số, Cụ thể nếu ở giai đoạn 5/8 - 11/8, phim đứng thứ 2 trên BXH social trend, hạng mục phim ảnh với lượt thảo luận là 86,61 nghìn thì sang giai đoạn 12/8 đến 18/8, con số tăng đột biến lên 168,61 nghìn. Vậy là chỉ sau khoảng 1 tuần, độ hot của phim trên MXH đã tăng tới 194%, mức tăng trưởng ngoạn mục khiến Mưa Đỏ leo top 1 BXH social trend, bỏ xa top 2.

Màn tăng trưởng bất ngờ của Mưa Đỏ trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Mưa Đỏ mới chỉ có một vài suất chiếu đầu tiên cho báo chí, truyền thông và các khách mời ở họp báo tại Hà Nội nhưng sức nóng của phim đã tăng lên đáng kể. Sau suất chiếu đặc biệt này, Mưa Đỏ cũng nhận về cơn mưa lời khen từ những khán giả đầu tiên. Đa phần đều cho rằng phim mang tới một trải nghiệm hoàn hảo về mặt cảm xúc, vừa bi tráng, hào hùng, thiên liêng vừa lấy đi không ít nước mắt từ khán giả. Netizen nói chung, những người vẫn chưa có cơ hội xem phim, thì không khỏi tò mò, hào hứng, đứng ngồi không yên. Nhờ vậy nên dù phải tới tối 21/8 mới có suất chiếu sớm đầu tiên, phim đã thu về gần 7 tỷ đồng (tính tới rạng sáng ngày 20/8).

Bình luận của khán giả: - Đã quá Tổ Quốc ơi, chiếu phim luôn đi Tổ Quốc ơi! - Mới xem trailer đã khóc lên khóc xuống, nghe nhạc phim còn khóc nữa, không hiểu ra rạp trụ nổi không. - Hóng cả tháng nay rồi, từ khi nghe bài Còn Gì Đẹp Hơn là đã biết không thể bỏ qua phim này. - Mỗi năm làm 10 phim yêu nước giúp tui, tự hào Tổ Quốc mình quá. - Xem trailer đã khóc, xem review cũng khóc, không biết ra rạp thế nào đây, nôn quá.

Mưa Đỏ là bộ phim điện ảnh Việt Nam thuộc thể loại lịch sử - chiến tranh, lấy bối cảnh Thành cổ Quảng Trị năm 1972 trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, tái hiện cuộc chiến ác liệt giữa quân và dân ta với quân đội Mỹ, đồng thời phản ánh sự hy sinh thầm lặng và lý tưởng sống cao đẹp của lớp lớp thanh niên tham gia kháng chiến. Bên cạnh yếu tố lịch sử, Mưa Đỏ còn gây chú ý ngay từ trailer khi khắc họa tình đồng đội, lòng dũng cảm và khát vọng hòa bình của dân tộc của những người lính trẻ đều là các thanh niên lẽ ra còn đang ở độ tuổi vo lo vô nghĩ. Phim hứa hẹn sẽ bùng nổ phòng vé thời gian tới, trở thành hiện tượng tiếp theo của dòng phim chiến tranh Việt Nam.

Nguồn ảnh: NSX