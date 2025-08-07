Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó giám đốc thuộc BQL Khu Kinh tế Quảng Ninh gây tai nạn liên hoàn, nồng độ cồn vượt mức kịch khung

07-08-2025 - 15:42 PM | Xã hội

Sau khi gây tai nạn liên tiếp với 4 phương tiện trên quốc lộ 18, ông Lương Tiến Cường đã không chấp hành đo nồng độ cồn trong hơn 1 giờ.

Ngày 7-8, lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh xác nhận ông Lương Tiến Cường, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư (trực thuộc Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh) có liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 18, đoạn qua phường Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vào chiều 6-8.

Phó giám đốc thuộc BQL Khu Kinh tế Quảng Ninh gây tai nạn liên hoàn, nồng độ cồn vượt mức kịch khung- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn (Ảnh người dân cung cấp)

Hiện, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh đang yêu cầu ông Lương Tiến Cường làm báo cáo cụ thể liên quan đến vụ việc trên và đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan công an để có hình thức xử lý phù hợp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 6-8, ông Cường điều khiển ô tô 5 chỗ BKS 14A-258.xx thì bất ngờ va chạm liên tiếp với 3 xe ô tô và 1 xe máy đang lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến các phương tiện bị hư hỏng, túi khí của xe ông Cường bung ra, rất may không có thương vong về người.

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường cho biết tài xế có biểu hiện say xỉn, nồng nặc mùi rượu bia. Sau khi gây tai nạn, tài xế này không chịu hợp tác với cơ quan chức năng để kiểm tra nồng độ cồn.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh) đã có mặt để xử lý vụ việc.

Tuy nhiên, ông Cường đã cố thủ trong xe, không hợp tác kiểm tra nồng độ cồn trong hơn 1 giờ, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng phải mất khá nhiều thời gian thuyết phục, ông này mới đồng ý kiểm tra. Kết quả cho thấy ông Cường vi phạm nồng độ cồn với chỉ số 0,8 mg/lít khí thở.

Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh khẳng định đơn vị đang chờ thông báo chính thức từ cơ quan công an để có biện pháp xử lý. Quan điểm của Ban là không dung túng, bao che, nhất là người vi phạm là cán bộ, đảng viên.

Theo Tr.Đức

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc doanh nghiệp khai ra người chỉ đạo 'chi ngoài' 8,1 tỷ đồng cho cán bộ Hải quan Hải Phòng

Giám đốc doanh nghiệp khai ra người chỉ đạo 'chi ngoài' 8,1 tỷ đồng cho cán bộ Hải quan Hải Phòng Nổi bật

Bí mật sau cánh cửa phòng hát VIP 5 ở karaoke P.S

Bí mật sau cánh cửa phòng hát VIP 5 ở karaoke P.S Nổi bật

Quy định điều kiện và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy định điều kiện và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

14:58 , 07/08/2025
Diễn biến mới vụ người "tố" C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh bị mời lên làm việc

Diễn biến mới vụ người "tố" C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh bị mời lên làm việc

14:25 , 07/08/2025
Quảng trường Ba Đình rực rỡ sắc đỏ từ sớm, người dân háo hức đếm ngược đến ngày Quốc khánh 2/9

Quảng trường Ba Đình rực rỡ sắc đỏ từ sớm, người dân háo hức đếm ngược đến ngày Quốc khánh 2/9

14:09 , 07/08/2025
Vạch trần thủ đoạn lừa đảo cờ bạc của boss kéo và những chiêu trò dụ dỗ người nghèo

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo cờ bạc của boss kéo và những chiêu trò dụ dỗ người nghèo

13:40 , 07/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên