Phó hiệu trưởng ĐH Hoa Sen chỉ ra điểm chung của người học tiến sĩ

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ, các doanh nghiệp buộc phải thay đổi toàn diện để thích ứng. Áp lực cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo không chỉ có kinh nghiệm thực tiễn mà còn cần nền tảng học thuật và năng lực nghiên cứu để hoạch định chiến lược dài hạn.

Từ thực tế đó, ngày càng nhiều nhà quản lý tìm đến chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) để nâng cấp bản thân. DBA không chỉ bổ sung kiến thức mà còn giúp họ hiểu sâu về biến động toàn cầu, nâng cao năng lực phân tích và dẫn dắt tổ chức trong kỷ nguyên mới.

Học DBA - Lựa chọn của những người có "tư tưởng trẻ"

Theo EIM, 83% trường đào tạo DBA ghi nhận nhu cầu học tăng mạnh. Báo cáo của Marymount University cho thấy 85% học viên tốt nghiệp được thăng chức hoặc đổi vị trí, 97% có việc làm toàn thời gian sau 6 tháng. Những con số này cho thấy DBA không phải danh hiệu học thuật xa vời, mà là công cụ thực tiễn giúp nâng cao năng lực lãnh đạo và vị thế trên thương trường.

Chia sẻ trong podcast Điều Người Giỏi Không Nói, anh Đoàn Ngọc Duy – Phó Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen, nghiên cứu sinh DBA tại Golden Gate University – cho rằng, ngày càng nhiều lãnh đạo cấp cao chọn học DBA vì ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong tổ chức. Theo anh, điểm chung của họ là "có tư tưởng trẻ".

"Tôi nhận ra rằng học viên DBA không nhất thiết là người trẻ tuổi, mà là những người có tư duy trẻ. Hầu hết ‘bạn học’ của tôi đều đã trưởng thành, nhiều người giữ vị trí quan trọng trong doanh nghiệp. Chính vì vậy, khi xã hội thay đổi nhanh, họ hiểu rằng bản thân cũng phải đổi mới để tiếp tục vận hành hiệu quả và giữ vững giá trị trong vai trò của mình."

Anh Duy cho rằng chương trình DBA với môi trường học thuật thực tiễn sẽ giúp người học mở rộng góc nhìn đa chiều và sáng tạo. Đây cũng là hành trình dành cho những người dám dấn thân và khẳng định vai trò lãnh đạo trong xã hội biến đổi không ngừng.

Học DBA thời 4.0: Dễ hay khó?

Khác với các khóa ngắn hạn không đòi hỏi cam kết lớn, DBA là chương trình kéo dài nhiều năm, đòi hỏi học viên phải kiên trì, kỷ luật và làm chủ thời gian để không "đứt gánh giữa đường".

Với anh Duy, hành trình này không dễ dàng. Tuy nhiên nhờ biết cách sắp xếp và quản lý thời gian khi theo học DBA trực tuyến tại Golden Gate University thông qua upGrad, anh vẫn giữ được sự cân bằng giữa công việc, học tập và cuộc sống.

Sự hỗ trợ từ gia đình cũng là yếu tố quan trọng giúp anh kiên định theo đuổi mục tiêu. Dẫu vậy, đôi khi mọi thứ vẫn vượt ngoài tầm kiểm soát, khiến nhịp sống và kế hoạch của anh bị xáo trộn đôi chút.

"Hiện tại, tôi đã đi được khoảng 2/3 chặng đường học DBA tại GGU. Trước đây, khi đang làm cho các doanh nghiệp, đội ngũ vận hành tốt nên tôi dễ cân bằng giữa công việc và học tập. Nhưng từ khi nhận nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen - lĩnh vực vừa quen vừa lạ, đòi hỏi tôi phải dành nhiều thời gian hơn khiến tiến độ học chậm lại. Thậm chí phải gửi mail xin gia hạn, trễ 1–2 tháng so với deadline mà trường đặt ra. Áp lực và thay đổi là điều khó tránh, vì không phải lúc nào mọi thứ cũng theo ý mình.

Hiện nay, hình thức học DBA trực tuyến đang ngày càng phổ biến nhờ tính linh hoạt và tiện lợi.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, các trường quốc tế hàng đầu đã chuẩn hóa toàn bộ quy trình đào tạo trực tuyến, từ sắp xếp lịch học khoa học đến lưu trữ buổi trao đổi với giảng viên để đảm bảo chất lượng. Anh cho rằng học trực tuyến ngày càng đòi hỏi tính minh bạch cao, khi các trường đều có hệ thống kiểm tra nghiêm ngặt, phát hiện cả đạo văn và nội dung viết bằng AI.

"Nếu sinh viên có một công cụ để ‘lách’, thì nhà trường có đến mười công cụ để kiểm soát. Vì vậy, việc học trực tuyến nó vừa khó và vừa dễ, dễ như các bạn học thật và khó nếu như các bạn học qua loa," anh nói. Nhờ vậy, bằng DBA trực tuyến ngày càng được công nhận rộng rãi.

Với sự hỗ trợ của các nền tảng như upGrad, việc học trở nên thuận tiện hơn, giúp các nhà quản lý vừa đào sâu chuyên môn vừa cập nhật xu hướng toàn cầu.

"Với tôi, DBA là một cam kết lớn và xứng đáng – giúp tôi hiểu rõ bản thân, hoàn thiện năng lực và kết nối với những người truyền cảm hứng. Đây là một sự lựa chọn rất phù hợp cho những nhà quản lý cấp cao muốn phát triển bản thân và tổ chức", anh Duy cho biết.

upGrad là nền tảng giáo dục trực tuyến hỗ trợ triển khai chương trình học và không phải là một trường cao đẳng/đại học. Các tín chỉ và bằng cấp sẽ do trường đại học cấp.

upGrad Việt Nam là một đơn vị thuộc tập đoàn upGrad và là đơn vị tuyển sinh cho các chương trình của các trường đại học trên nền tảng upGrad tại thị trường Việt Nam.

upGrad không cấp tín chỉ; tín chỉ chỉ được cấp, chấp nhận hoặc chuyển nhượng theo quyết định của cơ sở giáo dục có liên quan. Chương trình của trường đại học được kiểm định và công nhận tại quốc gia nơi trường đại học thành lập.