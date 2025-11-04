Phó TGĐ Chứng Khoán Smart Invest: Việt Nam sẽ là "ngôi sao mới nổi" với định giá hấp dẫn, mức tăng trưởng cao và hội nhập sâu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết hiện đang có nhiều quỹ hàng trăm tỷ đến hàng nghìn tỷ USD đang quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại trên thị trường chứng khoán, khối ngoại vẫn đang bán ra mạnh mẽ, khiến nhiều nhà đầu tư thắc mắc tại sao dòng vốn ngoại vẫn chưa vào thị trường chứng khoán Việt Nam?

Trao đổi về vấn đề này trong Talk show Phố Tài chính (The Finance Street Talk Show) trên VTV8, các chuyên gia đánh giá, các dòng vốn từ các quỹ thụ động sẽ sớm vào thị trường chứng khoán Việt Nam theo lộ trình, còn những quỹ chủ động và các dòng vốn khác cũng đang quan tâm vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế đang tăng trưởng tích cực, thị trường chứng khoán được nâng hạng và các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt.

Fed đã tiếp tục giảm lãi suất chỉ trong thời gian ngắn và dự báo còn giảm tiếp trong thời gian tới, trong khi thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp với nhiều kỳ vọng, tuy nhiên đến thời điểm này, người ta vẫn thấy khối ngoại bán ròng và chưa có nhiều dấu hiệu quay đầu mua ròng, theo ông là vì sao?

Ông Lê Quang Chung, Phó Tổng giám đốc, Công ty CP Chứng Khoán Smart Invest (AAS):﻿ Việc thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK VN) được FTSE Russell chấp thuận nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp vào ngày 8/10/2025 đã mở ra nhiều kỳ vọng về dòng vốn ngoại. Tuy nhiên, đến cuối tháng 10/2025, khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng, với giá trị bán ròng hơn 4.900 tỷ đồng chỉ trong tuần 20-24/10, và tổng cộng hơn 12.000 tỷ đồng kể từ khi thông tin nâng hạng được công bố. Theo quan điểm của chúng tôi, có một số nguyên nhân chính, kết hợp giữa yếu tố toàn cầu và nội tại thị trường.

Thứ nhất là lãi suất ở Mỹ vẫn ở mức cao nên dòng vốn chưa rời khỏi quốc gia này. Trong cuộc họp của Fed ngày 29/10/2025 đã chính thức giảm lãi suất thêm 0,25% - 0.5% (lần thứ hai trong năm), đưa mức lãi suất quỹ liên bang về khoảng 3,5% - 4%, nhưng tổng thể vẫn cao hơn so với các nền kinh tế mới nổi như Việt Nam. Chênh lệch lãi suất giữa VND-USD đang thu hẹp, khiến nhà đầu tư ngoại (NĐT ngoại) duy trì tâm lý phòng thủ, ưu tiên giữ vốn ở Mỹ để hưởng lợi từ lợi suất trái phiếu kho bạc ổn định. Dòng vốn toàn cầu chưa có dấu hiệu "ra khỏi Mỹ" mạnh mẽ, vì lạm phát Mỹ vẫn kiểm soát được nhưng kinh tế số 1 thế giới vẫn cần thời gian để "hạ nhiệt" sau các báo cáo việc làm và lạm phát thấp hơn kỳ vọng.

Yếu tố thứ hai là hiện tượng chốt lời sau đà tăng của VN-Index và cơ cấu danh mục. Thực tế, VN-Index đã tăng mạnh lên vùng 1.600-1.700 điểm trong quý III/2025, nhờ thông tin nâng hạng và tăng trưởng kinh tế tích cực. Nhiều NĐT ngoại chọn chốt lời ở các nhóm blue-chip như ngân hàng và bất động sản, đồng thời thực hiện cơ cấu danh mục để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển đổi sau nâng hạng. Điều này dẫn đến bán ròng mạnh ở nhiều mã tăng mạnh như nhóm chứng khoán, ngân hàng…

Cuối cùng là việc nâng hạng vẫn cần chờ review tháng 3/2026 bởi việc nâng hạng chỉ là "chấp thuận sơ bộ", hiệu lực thực tế từ 21/9/2026, và FTSE sẽ review chi tiết vào tháng 3/2026. Các quỹ đầu tư chưa thể phân bổ ngay lập tức, dẫn đến tình trạng "chờ đợi" và bán ròng tạm thời từ quỹ cận biên. Theo tôi, đây là giai đoạn chuyển tiếp, và bán ròng có thể thu hẹp dần khi Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Như vậy hiện dòng vốn toàn cầu đang có xu hướng đi vào những quốc gia nào và những kênh tài sản nào và vì sao?

Ông Lê Quang Chung: ﻿Dòng vốn toàn cầu năm 2025 đang phân hóa mạnh, với tổng đầu tư vào tài sản rủi ro giảm nhẹ do bất ổn địa chính trị và lãi suất cao kéo dài, nhưng một số kênh vẫn hút vốn nhờ nhu cầu trú ẩn và tăng trưởng số. Theo các báo cáo, tổng dòng vốn vào tài sản vô hình (như công nghệ và tài sản số) chiếm gần 14% tổng đầu tư toàn cầu năm 2024-2025, phản ánh xu hướng chuyển dịch từ tài sản truyền thống sang kỹ thuật số.

Bên cạnh đó, dòng vốn vẫn "neo" mạnh ở Mỹ (khoảng 60% dòng vốn thụ động), nhờ sức hút của Big Tech và lợi suất trái phiếu cao, dù Fed giảm lãi suất (Quỹ tiền tệ Mỹ đã thu hút 7.500 tỷ USD – tăng từ mức 3.000 tỷ USD cách đây vài năm kể từ khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao). Riêng quỹ Black Rock đã quản lý tổng tài sản vượt mức 13.000 tỷ USD, con số cao kỷ lục của một quỹ).

Châu Âu (như Đức, Pháp) thu hút vốn từ quỹ xanh và năng lượng tái tạo, do chính sách EU Green Deal và lạm phát ổn định. Còn khi vực Châu Á mới nổi (Ấn Độ, Indonesia) đang nổi lên với tăng trưởng GDP cao (6-7%), nhưng Việt Nam chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ (khoảng 0,3 - 0,6% trong các quỹ lớn như Vanguard) do lộ trình nâng hạng chưa hoàn tất. Các nước này có cải cách nhanh, dân số trẻ và chuỗi cung ứng đa dạng hóa khỏi Trung Quốc.

Một số kênh tài sản được các nhà đầu tư toàn cầu ưa chuộng trong thời gian qua đó là kênh tài sản số và mã hóa, kênh này đã tăng mạnh, với dòng vốn toàn cầu vượt 200 tỷ USD vào crypto và token hóa tài sản thực (như bất động sản số), nhờ tính thanh khoản cao và lợi nhuận 55% so với năm trước.

Kênh tiếp theo được ưa chuộng là vàng và tiền mặt. Giá vàng đã tăng cao lên 2.700 USD/oz do trú ẩn lạm phát, hoặc nhiều quỹ giữ 20%-30% tiền mặt để chờ cơ hội do những bất ổn về địa chính trị. Kênh được ưa chuộng nữa là bất động sản công nghiệp và cổ phiếu công nghệ. Tổng thể, dòng vốn nghiêng về "an toàn kết hợp tăng trưởng", với Mỹ và Châu Á làm trung tâm, nên dòng vốn trên TTCK Việt Nam vẫn chịu sự cạnh tranh rất lớn.

Ông dự báo thế nào về dòng tiền vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới ?

Ông Lê Quang Chung: ﻿Nền kinh tế Việt Nam đang ở vị thế hấp dẫn với GDP dự báo tăng 8% trong năm 2025 (quy mô ~510 tỷ USD) và mục tiêu tăng 10% vào năm 2026, nhờ đầu tư công mạnh và xuất khẩu phục hồi. Điều này đủ sức thu hút vốn ngoại, đặc biệt sau nâng hạng, dù hiện tại các quỹ lớn (như Vanguard, BlackRock) chỉ quan tâm sơ bộ và chờ hiệu lực chính thức tháng 9/2026 để phân bổ (tỷ lệ ~0,6-1% danh mục).

Chính vì vậy, trong ngắn hạn (từ cuối 2025 - đầu 2026), dòng vốn ngoại dự kiến sẽ ngừng bán ròng và có thể quay trở lại mua ròng nhờ thông tin tích cực trong nước và Fed nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, thời gian này, vốn nội vẫn dẫn dắt, với thanh khoản 1-2 tỷ USD/phiên.

Còn về dài hạn (2026 trở đi), dự báo sẽ có "cơn sóng" lớn, với tổng dòng vốn ngoại ước 3-5 tỷ USD từ FTSE và MSCI (nếu đáp ứng các yêu cầu của tổ chức này), cộng thêm 1,5-2 tỷ USD/phiên từ quỹ chủ động. Chính vì vậy, World Bank dự báo dòng tiền vào thị trường Việt Nam có thể lên đến 5-7 tỷ USD, do đó VN-Index có thể tăng lên 1.800-2.200 điểm. Việt Nam được dự báo sẽ là "ngôi sao mới nổi" với P/E thấp (12 lần năm 2026), cùng với mức tăng trưởng cao và hội nhập sâu (CPTPP, EVFTA).

Ông có thể chia sẻ chi tiết hơn về dự báo lộ trình dòng tiền ngoại vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới không?

Ông Lê Quang Chung: ﻿Nếu nói chi tiết thì có thể chia ra các giai đoạn sự kiện chính của dòng vốn ngoại dự kiến. Từ nay đến tháng 3/2026, Việt Nam nằm trong danh sách “Nâng hạng dự kiến” của FTSE.

Dòng vốn chủ động quan sát, mua chọn lọc; Khối cận biên (Frontier) bắt đầu cơ cấu danh mục. Còn từ tháng 3/2026, FTSE sẽ review lại và chính thức công bố nâng hạng lên “Emerging Secondary”, khi đó một phần quỹ dành cho thị trường cận biên phải bán ra, trong khi quỹ dành cho thị trường mới nổi bắt đầu mua vào, quy mô luân chuyển để có thể 1 -1,5 tỷ USD. Còn từ 9/2026 đến 2027, Việt Nam được thêm chính thức vào rổ Emerging Index. Dòng tiền ETF và quỹ chủ động tăng mạnh, tổng vốn ngoại có thể 4-6 tỷ USD tùy quy mô thị trường và thanh khoản.

Với bối cảnh như vậy, d ự báo thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ ra sao trong thời gian tới và các thành viên trên thị trường sẽ cần chuẩn bị những gì để đón dòng vốn sắp tới?

Ông Lê Quang Chung: Với kinh tế dự báo tăng 8% năm 2025 và 10% năm 2026 (GDP bình quân đầu người ~5.400 USD), cộng việc nâng hạng và đầu tư công đẩy mạnh, TTCK Việt Nam được dự báo sẽ bứt phá, VN Index có thể đạt 1.800 điểm cuối 2026 (tăng khoảng 15%), thậm chí vượt 2.000 điểm nếu MSCI theo sau.

Thị trường sẽ luân chuyển dòng tiền đa dạng qua các nhóm ngân hàng, bất động sản, công nghệ, thanh khoản có thể vọt lên 2-3 tỷ USD/phiên, P/E ở mức hợp lý với 12-14 lần.

Và để để đón dược dòng vốn này, từ cơ quan quản lý cho đến các thành viên trên thị trường như chúng tôi đều cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng các nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường.

Đối với cơ quan quản lý thì sẽ cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, đặc biệt là thanh toán T+0, bán khống, các hợp đồng quyền chọn, các bộ chỉ số mới, giao dịch lô lẻ…room ngoại cũng cần linh hoạt hơn, các cơ chế mở tài khoản cho NĐT nước ngoài đơn giản hơn. Hay các Sở GDCK và VSDC cần tiếp tục nâng cấp hệ thống để đáp ứng giao dịch khối lượng lớn, tích hợp chuẩn quốc tế và phát triển các sản phẩm tài chính mới như ETF nội, chứng quyền có bảo đảm, quản lý tài sản số hóa…

Với các thành viên thị trường như AAS chúng tôi cũng đang tiếp tục nâng cấp nền tảng công nghệ, áp dụng AI trong tư vấn đầu tư, giao dịch tự động hóa, đồng thời sẽ thực hiện tăng vốn và chuyển sàn để đáp ứng nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư, cũng như phát triển các giải pháp tài chính ngày càng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tăng cường đào tạo kiến thức cho nhà đầu tư và mở rộng mạng lưới khách hàng quốc tế, chuẩn bị đón dòng vốn ngoại vào thị trường Việt Nam.