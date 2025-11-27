Phó TGĐ HDBank Trần Hoài Nam: HDBank đặt mục tiêu trở thành một “tài sản ASEAN”

Phó Tổng Giám đốc thường trực HDBank

Khát vọng trên được ông Trần Hoài Nam - Phó Tổng Giám đốc thường trực HDBank chia sẻ tại sự kiện VIOD Gặp gỡ Báo chí ngày 27/11/2025 tại TP.HCM, nơi HDBank nhìn nhận quản trị công ty là trọng tâm cốt lõi để vươn tầm khu vực.

Khát vọng vươn tầm và mục tiêu trở thành "tài sản ASEAN"

Ông Trần Hoài Nam cho biết năm 2025 là dấu mốc đặc biệt khi HDBank vinh dự nằm trong Top 5 doanh nghiệp Việt Nam được trao giải Doanh nghiệp niêm yết quản trị công ty xuất sắc khu vực ASEAN (ASEAN Corporate Governance Scorecard – ACGS) tại Kuala Lumpur. Trước khi được vinh danh ở giải thưởng này, HDBank đã nhiều năm liên tiếp đạt điểm cao tại cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở giao dịch tổ chức.

Ông Nam nhấn mạnh rằng những ghi nhận này phản ánh nền tảng quản trị mà HDBank đã xây dựng trong nhiều năm, không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ quy định mà còn chủ động vượt trên trách nhiệm tuân thủ, áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất của ngành ngân hàng hiện đại. Theo ông, chính sự minh bạch, công bằng và bền vững trong quản trị đã tạo dựng niềm tin bền vững từ các định chế tài chính quốc tế uy tín như IFC, ADB, Proparco hay DEG, những tổ chức nhiều năm liền đồng hành cùng HDBank.

Nói về kỳ đánh giá tới, ông Nam cho biết HDBank đang nỗ lực đạt điểm số cao hơn nữa và hướng tới mục tiêu lớn hơn: trở thành một "tài sản ASEAN". Ông chia sẻ: "Theo tôi được biết, năm 2024 có 250 doanh nghiệp tại ASEAN được công nhận là ‘tài sản ASEAN’, nhưng không có doanh nghiệp nào của Việt Nam. Trong khi đó, doanh nghiệp Thái Lan, Singapore và Malaysia chiếm hơn ba phần tư số doanh nghiệp được chọn."

Được biết, "tài sản ASEAN" là danh hiệu dành cho những doanh nghiệp niêm yết được đánh giá đạt chuẩn cao nhất về quản trị công ty, minh bạch và hiệu quả hoạt động theo bộ tiêu chí ASEAN, đại diện cho nhóm tài sản chất lượng hàng đầu của khu vực.

Phó TGĐ thường trực HDBank tin rằng HDBank có đủ nền tảng để chinh phục danh hiệu này. "Trong thập kỷ đổi mới vừa qua, HDBank có tốc độ tăng trưởng nằm trong nhóm dẫn đầu. ROE đã duy trì trên 20% suốt sáu năm liên tiếp và hiện đạt 25,7%. Chúng tôi có lịch sử trả cổ tức cao và đều đặn, công tác quan hệ cổ đông minh bạch và kịp thời", ông nói.

Sức mạnh của Niềm tin và Danh tiếng đối với Ngân hàng

Đề cập đến Diễn đàn Thường niên về Quản trị Công ty – AF8, đại diện HDBank cho rằng sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam đang tiến sâu vào quá trình hội nhập quốc tế.

"Tôi hoan nghênh việc tổ chức Diễn đàn AF8. Đây là cơ hội để cập nhật quy định mới, thông lệ tốt và chia sẻ những cách làm hiệu quả trong quản trị theo chuẩn mực quốc tế," ông Trần Hoài Nam nói.

Chủ đề năm nay – "HĐQT Bứt phá: Vươn tầm khu vực, Định vị Niềm tin và Danh tiếng trên thị trường vốn" – được ngân hàng đánh giá là cực kỳ phù hợp khi yêu cầu minh bạch thông tin, bảo vệ quyền lợi cổ đông và giám sát quản trị đang ngày càng cao, nhất là khi thị trường chứng khoán Việt Nam hướng đến mục tiêu nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Đối với ngành ngân hàng, "Niềm tin và Danh tiếng là tài sản cốt lõi để phát triển nhanh và bền vững." Hai yếu tố này gắn chặt với chất lượng quản trị, ý thức tuân thủ và trách nhiệm với các bên liên quan – từ cổ đông, nhà đầu tư đến cộng đồng.

HDBank khẳng định luôn duy trì tinh thần tuân thủ, minh bạch và phát triển bền vững trong mọi hoạt động; đây là "đòn bẩy" để ngân hàng vươn lên vị thế tập đoàn tài chính đa năng hàng đầu khu vực trong tương lai.

Trụ cột quản trị làm nên vị thế của HDBank

Giải thích sâu hơn về những yếu tố tạo nên sức mạnh quản trị của HDBank, ông Trần Hoài Nam cho biết nội lực của ngân hàng bắt đầu từ đội ngũ lãnh đạo. Theo ông, "Ban lãnh đạo HDBank là sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm dày dặn và tư duy đổi mới. Sự đa dạng về chuyên môn và khả năng am hiểu thị trường trong nước lẫn quốc tế giúp chúng tôi đưa ra những quyết sách phù hợp với diễn biến thị trường."

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của cổ đông và nhà đầu tư trong chiến lược phát triển của ngân hàng. Cổ phiếu HDB luôn duy trì sức hút với khối ngoại. Ngay từ ngày IPO, cổ phiếu HDB luôn thu hút được nhà đầu tư ngoại với tiềm năng tăng trưởng cao và cổ tức đều đặn. Room ngoại của HDBank thường xuyên kín với các cổ đông nắm giữ dài hạn.

Năm 2025 cũng là thời điểm HDBank ghi dấu mạnh mẽ trong thu hút dòng vốn xanh và bền vững từ quốc tế. Ông Nam cho biết: "Khoản hợp vốn 215 triệu USD từ FinDev Canada, JICA và SMBC là một trong những hợp tác đầu tiên của họ với khu vực tư nhân Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi cũng đã phát hành thành công 50 triệu USD trái phiếu xanh cho IFC và ký tiếp khoản đầu tư 30 triệu USD với Ngân hàng Phát triển Hà Lan FMO. Những thương vụ này chỉ có thể thực hiện khi ngân hàng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe về quản trị, minh bạch và tuân thủ khung tài chính bền vững quốc tế.

Đặc biệt, HDBank có bước đi chiến lược khi thành lập Ủy ban ESG trực thuộc Hội đồng quản trị. "Việc chính thức hóa vai trò của ESG trong cấu trúc quản trị cấp cao thể hiện cam kết dài hạn của HDBank đối với phát triển bền vững, chứ không chỉ là đáp ứng xu hướng", Phó TGĐ HDBank khẳng định.

Trong công tác quan hệ nhà đầu tư, ông cho biết ngân hàng đã đi trước thị trường khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến toàn phần từ năm 2021 và áp dụng biểu quyết online. Tài liệu cổ đông luôn được cập nhật bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Ngân hàng luôn coi minh bạch và tiếp cận thông tin công bằng là nguyên tắc trọng yếu trong quản trị.

Theo đó, HDBank nhiều năm liền nằm trong Top 10 doanh nghiệp có quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hóa lớn tại VLCA, sáu năm liên tiếp được lựa chọn vào rổ chỉ số phát triển bền vững VNSI, và thường xuyên công bố Báo cáo Phát triển bền vững để lượng hóa tác động môi trường – xã hội – quản trị.



