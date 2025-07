Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Tiến tới xóa bỏ việc điều hành phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng TCTD

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhận định, trong năm 2025, điều hành chính sách tiền tệ đối diện nhiều khó khăn thách thức. Cụ thể, trên thế giới, diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, căng thẳng chính trị leo thang, chính quyền Mỹ tuyên bố áp thuế với các quốc gia… đã tác động tới tình hình kinh tế, tài chính tiền tệ quốc tế. Với độ mở lớn, nền kinh tế Việt Nam cũng chịu không ít ảnh hưởng.

Năm 2025, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 8%, tạo đà tăng trưởng cao vào những năm tiếp theo. “Bối cảnh thì khó khăn nhưng mục tiêu đòi hỏi chúng ta phải chủ động, bứt phá đặt ra nhiều thách thức cho NHNN trong điều hành và cả hoạt động của các tổ chức tín dụng”, Thống đốc nhấn mạnh.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm nay, NHNN cũng như các bộ ngành đã thực hiện một nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ đó là tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động theo Nghị quyết 18-NQ/TW.

Đặc biệt, điểm nhấn trong 6 tháng đầu năm của ngành Ngân hàng là tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Đây là một nỗ lực của NHNN để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD).

Cũng theo Thống đốc, trong 6 tháng đầu năm, hàng loạt chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đã được ban hành và triển khai mạnh mẽ, đặc biệt là “bộ tứ trụ cột” tạo nền tảng để Việt Nam cất cánh trong kỷ nguyên mới. Đó là Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Để đảm bảo các nghị quyết này nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngành Ngân hàng cũng đang quyết liệt triển khai.

Cũng tại Hội nghị, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, 6 tháng đầu năm, NHNN đã chủ động điều hành các công cụ của chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường trong, ngoài nước và chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, góp phần ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an toàn hệ thống các TCTD.

Cụ thể, tiếp tục duy trì lãi suất điều hành ở mức thấp để định hướng thị trường giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục có xu hướng giảm, đến ngày 10/6/2025, lãi suất cho vay bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới của các NHTM ở mức 6,3%/năm, giảm 0,6%/năm so với cuối năm 2024. Như vậy, doanh nghiệp và người dân đang tiếp cận vốn vay với lãi suất thấp hơn trước đây.

Về tỷ giá, NHNN đã điều hành linh hoạt, phù hợp, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài; đồng thời phối hợp với các công cụ chính sách tiền tệ khác để giảm bớt áp lực đối với tỷ giá và thị trường ngoại tệ. Tỷ giá đã diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú

Cùng với đó, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước về thị trường vàng. Mặt khác, khẩn trương nghiên cứu, đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn. "Hiện nay, NHNN đang trong quá trình tổng hợp ý kiến và tiếp tục thực hiện các bước theo trình tự ban hành Nghị định", Phó Thống đốc thông tin.

Đối với điều hành tín dụng, ngay từ cuối năm 2024, NHNN thông báo công khai, minh bạch về nguyên tắc giao tăng trưởng tín dụng năm 2025 để các TCTD chủ động triển khai thực hiện. Thông báo cho nhóm ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, Ngân hàng Hợp tác xã và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng được chủ động kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2025. NHNN tiếp tục triển khai lộ trình hạn chế và tiến tới xóa bỏ việc điều hành phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng TCTD.

Tăng trưởng tín dụng tích cực cải thiện so với cùng kỳ năm 2024. Đến ngày 30/6/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt hơn 17,2 triệu tỷ đồng, tăng 9,9% so với cuối năm 2024, tăng 19,32% so với cùng kỳ năm 2024.