Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì họp rà soát tiến độ chuẩn bị tổ chức Hội chợ Mùa thu 2025

12-10-2025 - 22:13 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chiều tối 12/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ Mùa thu 2025.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì họp rà soát tiến độ chuẩn bị tổ chức Hội chợ Mùa thu 2025- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ Mùa thu 2025 - Ảnh: VGP/Hải Minh

Cùng dự họp có Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, đại diện lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo TP. Hà Nội và Tập đoàn Vingroup.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Bộ Công Thương đã tổng hợp xong đề nghị hỗ trợ kinh phí tham gia Hội chợ của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, gửi Bộ Tài chính xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Tài chính đang thẩm định để cấp kinh phí, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương lựa chọn nhà thầu, định mức các nội dung triển khai Hội chợ.

Tập đoàn Vingroup đã hoàn thiện thiết kế, trang trí tổng thể hội chợ; thiết kế phân khu, logo và hệ thống nhận diện chung của Hội chợ, được Ban Chỉ đạo Hội chợ phê duyệt.

Ban tổ chức đã tiếp nhận đăng ký khoảng 3.000 gian hàng của trên 2.500 tổ chức, doanh nghiệp tham gia trưng bày tại Hội chợ, cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra.

Các ngành hàng trưng bày tại Hội chợ đa dạng ở nhiều lĩnh vực như công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp văn hoá, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dịch vụ, thương mại, hàng tiêu dùng…

Tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước đã nhận mặt bằng và đang lên phương án thiết kế và tổ chức thi công dàn dựng, trang trí gian hàng chung của địa phương mình theo kế hoạch.

Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện của Việt Nam và Thương vụ Việt Nam quảng bá rộng rãi thông tin về Hội chợ để thu hút doanh nghiệp nước ngoài tham gia Hội chợ.

Trong thời gian diễn ra Hội chợ, dự kiến sẽ có 10 Hội thảo chuyên ngành, diễn đàn xuất khẩu trực tuyến với sự tham gia của các Tập đoàn Amazon, Alibaba.

Dự kiến Hội chợ sẽ khai mạc vào 9h sáng ngày 26/10 và bế mạc ngày 4/11. Trong khuôn khổ Hội chợ, sẽ có các hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão lũ tại miền Bắc và miền Trung.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì họp rà soát tiến độ chuẩn bị tổ chức Hội chợ Mùa thu 2025- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng quán triệt yêu cầu các mặt hàng đưa vào triển lãm phải là những mặt hàng tiêu biểu, được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng - Ảnh: VGP/Hải Minh

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao Bộ Công Thương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tập đoàn Vingroup cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, đúng tiến độ đề ra.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tập trung rà soát các nhiệm vụ được giao để chuẩn bị cho lễ tổng duyệt vào ngày 24/10; giao Bộ Tài chính thông báo về việc hỗ trợ kinh phí Trung ương cho các bộ, ngành, địa phương trong ngày 14/10.

Phó Thủ tướng quán triệt yêu cầu các mặt hàng đưa vào triển lãm phải là những mặt hàng tiêu biểu, được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng; Hội chợ phải có không gian cho khách tham quan ăn uống, nghỉ ngơi bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Hội chợ mùa Thu 2025 là Hội chợ đầu tiên tại Việt Nam, với 3 nhất: Được tổ chức với quy mô lớn nhất, khoảng 3.000 gian hàng, tại Trung tâm lớn nhất, hiện đại nhất (diện tích khoảng 100.000 m2) và thành phần, số lượng tham gia lớn nhất (tất cả 34 tỉnh thành, các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các Tập đoàn, Tổng Công ty và các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều được huy động tham gia).

Hội chợ sẽ là kênh xúc tiến thương mại tập trung, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng xuất nhập khẩu, thu hút đông đảo doanh nghiệp, người tiêu dùng tham gia, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%, tạo đà cho tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tiếp theo./.

Theo Hải Minh

Báo Chính phủ

