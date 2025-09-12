Phó Thủ tướng chỉ đạo EVN đẩy nhanh tiến độ đàm phán hợp đồng mua bán điện

Xử lý nghiêm các chủ đầu tư chậm tiến độ

Chiều 11/9, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Đề cập đến các dự án đã có chủ đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng kế hoạch, tiến độ, gửi về UBND các tỉnh, thành phố báo cáo Bộ Công Thương kiểm tra, theo dõi, đôn đốc triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP.

Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đưa các nhà máy vào vận hành sớm hơn từ 3-6 tháng; có phương án xử lý nghiêm đối với các nhà đầu tư chậm, hoặc không triển khai các dự án, làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia.

Các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, di dân, tái định cư theo quy định; tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Đối với các dự án chưa có chủ đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo các địa phương triển khai ngay việc lựa chọn nhà đầu tư, hoàn thành nhiệm vụ này trong quý IV/2025.

“Bộ Công Thương, các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để chậm trễ trong việc lựa chọn nhà đầu tư, ảnh hưởng đến việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Các bộ, ngành, địa phương rà soát, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với những vướng mắc trong quá trình triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý những khó khăn vướng mắc; tuyệt đối không để các dự án, công trình ách tắc do việc xử lý chậm trễ các thủ tục hành chính, hoàn thành nhiệm vụ này trong tháng 10/2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để thực hiện xem xét, đánh giá, lựa chọn, quyết định việc lựa chọn đơn vị khảo sát vào giao khu vực biển để thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi theo thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 10/2025.

Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị, báo cáo Chính phủ trước ngày 20/9 trên tinh thần 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền.

Tuyệt đối không để thiếu nhiên liệu

Phó Thủ tướng lưu ý, các địa phương phải khẩn trương cập nhật danh mục nguồn và lưới điện được xác định trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch chuyên ngành về đô thị, nông thôn, sử dụng đất cấp tỉnh, làm cơ sở cho thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện.

Ông Bùi Thanh Sơn cũng yêu cầu các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam , Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và Binh đoàn 19-Bộ Quốc phòng quyết liệt triển khai các dự án nguồn điện và lưới điện được giao làm chủ đầu tư, bảo đảm tiến độ, chất lượng hiệu quả, bảo vệ môi trường, nhất là 2 dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của đất nước.

Các tập đoàn chỉ đạo các nhà máy điện thuộc phạm vi quản lý của mình làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu cho các nhà máy điện, thiếu hụt nước các hồ thuỷ điện theo quy trình vận hành hồ chứa.

Cùng với đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần chủ động đẩy nhanh tiến độ đàm phán hợp đồng mua bán điện theo quy định, với tinh thần hài hoà lợi ích nhà nước, nhà đầu tư và người dân.