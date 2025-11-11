Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm việc với Tập đoàn Viettel - Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Báo cáo tại cuộc làm việc, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel nêu rõ: Trong giai đoạn 2021-2025 các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, doanh thu của Tập đoàn đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Riêng năm 2025 nhiều kết quả Viettel đã đạt được ở mức độ "bứt phá", vượt kỳ vọng.



Trung tướng Tào Đức Thắng cũng báo cáo các nội dung liên quan đến các hoạt động về phát triển dịch vụ viễn thông; thương mại điện tử, logistics; sản phẩm khoa học, công nghệ cao; công nghệ thông tin; công nghệ số; công nghiệp quốc phòng; và các nội dung liên quan đến công tác tái cơ cấu, sắp xếp các doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn (cổ phần hóa, thoái vốn, giảm tỉ lệ sở hữu); đồng thời nêu một số vướng mắc và đề xuất các phương án xử lý để tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Thời gian tới, Viettel tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; tối ưu hóa quy trình quản lý; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; thu hút nhân lực chất lượng cao… Lãnh đạo Tập đoàn Viettel cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu xây dựng, ban hành, thực thi một đề án chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam "vươn ra nước ngoài" một cách bài bản, lâu dài.

Tại cuộc họp, đại diện Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài chính; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Ban Chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp; Bộ Quốc phòng đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả phát triển ấn tượng, cũng như những đóng góp của Tập đoàn Viettel trong thời gian qua cả về hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như trong công tác an sinh xã hội.

Đồng thời, đại diện các bộ, ngành cũng cho ý kiến đối với các kiến nghị cụ thể của Viettel về phương án tái cơ cấu, thoái vốn, tăng vốn điều lệ, đăng ký niêm yết, chào bán cổ phần lần đầu; xây dựng chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát huy lợi thế cạnh tranh đầu tư ra nước ngoài; cơ chế, chính sách thu hút tổng công trình sư, chuyên gia đầu ngành về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số… để tạo điều kiện cho Tập đoàn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc biểu dương, đánh giá cao kết quả toàn diện Tập đoàn Viettel đã đạt được trong thời gian vừa qua - Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc biểu dương, đánh giá cao kết quả toàn diện Tập đoàn Viettel đã đạt được trong thời gian vừa qua. Không chỉ khẳng định thương hiệu hàng đầu, tập đoàn còn là 1 trong 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất cả nước.

Trong tất cả các lĩnh vực hoạt động (viễn thông, công nghệ thông tin, dịch vụ số, chuyển phát nhanh, logistics, bảo mật, an ninh mạng, công nghiệp quốc phòng, đầu tư ra nước ngoài…), Tập đoàn Viettel đều đạt những thành tích rất đáng ghi nhận. Nhiều sản phẩm của Viettel đạt tầm cao trí tuệ, chiếm lĩnh đỉnh cao của thế giới.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Tập đoàn Viettel cũng đi đầu trong việc đưa sóng điện thoại đến vùng sâu, vùng xa, thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội,…

Đồng tình với các giải pháp Tập đoàn Viettel đề ra, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho ý kiến cụ thể đối với từng kiến nghị của Tập đoàn Viettel và nhấn mạnh: Viettel cần tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh với các giải pháp tổng thể cả về nhân lực, nguồn vốn, công nghệ, thị trường… để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong thời gian tới.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị Viettel phải tiếp tục phát triển đội ngũ chuyên gia giỏi và sử dụng hiệu quả đội ngũ nhân lực chất lượng cao; tập trung phát triển công nghiệp quốc phòng; đẩy mạnh đầu tư vào khoa học, công nghệ, phấn đấu vươn lên làm chủ công nghệ lõi và những lĩnh vực khoa học, công nghệ mang tính thời đại như (khoa học dữ liệu, công nghệ số, AI, công nghiệp sản xuất chip gắn với đất hiếm); tiếp tục mở rộng đầu tư ra nước ngoài;… đưa tập đoàn phát triển ngày càng lớn mạnh, bền vững.