Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Hoa Thiết (Trung Quốc)

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã tiếp ngài Dương Vệ Đông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoa Thiết (Trung Quốc) - Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Tập đoàn thiết kế Hoa Thiết được thành lập năm 1960, tiền thân là Viện thiết kế quy hoạch giao thông tỉnh Giang Tô; là tập đoàn thiết kế tư nhân quy mô lớn tại Trung Quốc với gần 7000 nhân viên trên toàn thế giới, xếp thứ 3 trong "Top 100 doanh nghiệp mạnh nhất trong ngành khảo sát thiết kế toàn quốc" đứng thứ 49 trong "Top 150 công ty thiết kế công trình tốt nhất thế giới".

Các sản phẩm và dịch vụ chính của Tập đoàn Hoa Thiết gồm: Tư vấn quy hoạch, khảo sát và thiết kế, thử nghiệm.

Bày tỏ vui mừng được tiếp ngài Dương Vệ Đông, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Thiết, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết Việt Nam đang thúc đẩy các giải pháp phát triển đột phá dựa trên khoa học, công nghệ, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đưa nền kinh tế đất nước lên tầm cao mới.

Chia sẻ về tình hình kinh tế Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, năm nay tăng trưởng GDP khoảng 8,3%, thu ngân sách khoảng 100 tỷ USD; kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 911 tỷ USD; lạm phát khoảng 3,6%...

Hiện Việt Nam đang tập trung đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng sân bay, cảng biển lớn, phát triển hệ thống đường cao tốc hiện đại. Trong năm nay sẽ hoàn thành khoảng 3000 km đường cao tốc; giai đoạn 1 Sân bay Long Thành (sân bay đứng thứ 6 thế giới) và các cảng biển quốc tế hiện đại. Cuối năm nay, Việt Nam sẽ khởi công một loại dự án đường sắt cao tốc nối các địa phương Trung Quốc tới thành phố Hải Phòng; chuẩn bị khởi công đường sắt cao tốc Bắc - Nam…

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc mong muốn Tập đoàn Hoa Thiết và các doanh nghiệp Giang Tô tìm hiểu và tiếp tục mở rộng đầu tư hiệu quả vào Việt Nam - Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Nhấn mạnh, Tập đoàn Hoa Thiết không chỉ là doanh nghiệp lớn của Trung Quốc mà còn đạt nhiều thành công trên thị trường quốc tế, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc mong muốn Tập đoàn Hoa Thiết và các doanh nghiệp Giang Tô tìm hiểu và tiếp tục mở rộng đầu tư hiệu quả vào Việt Nam.

Tại cuộc gặp, ngài Dương Vệ Đông cho biết, thời gian qua Tập đoàn Hoa Thiết của ông đã trao đổi, hợp tác với Tập đoàn Đèo Cả của Việt Nam triển khai nghiên cứu Dự án đại lộ và cảnh quan Sông Hồng; Dự án đường bộ cao tốc Lạng Sơn – Cao Bằng – Bắc Cạn, Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2… thiết lập quan hệ đối tác với Tập đoàn Đèo cả trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ và quản lý dự án (chuyển giao công nghệ; quản lý các tuyến cao tốc dựa trên nền tảng số hóa, ứng dụng AI trong xây dựng, thiết kế, vận hành); đã ký kết thỏa thuận, trở thành cổ đông chiến lược của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng 2AZ.

Chủ tịch Tập đoàn Hoa Thiết bày tỏ tin tưởng cùng với quá trình hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, các công nghệ tiên tiến của Hoa Thiết sẽ sớm được triển khai và ứng dụng hiệu quả tại Việt Nam.

Ngài Dương Vệ Đông cùng Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Giang Tô tại Bắc Kinh và lãnh đạo một số doanh nghiệp Trung Quốc cũng khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng; thiết kế, xây dựng đường hầm, cầu, đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao, công trình thủy lợi, thủy điện; công nghệ máy bay không người lái để vận chuyển hàng hóa; công nghệ AI, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong phòng chống thiên tai, lụt lội; công nghệ, kỹ thuật truyền thông, phát triển thương hiệu sản phẩm, văn hóa ẩm thực;…

Ngài Dương Vệ Đông cùng lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Giang Tô tại Bắc Kinh đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam, tin tưởng Việt Nam và Trung Quốc có rất nhiều không gian hợp tác phát triển trong các lĩnh vực nêu trên; hy vọng 1500 doanh nghiệp trong Thương hội Giang Tô sẽ tìm thấy những cơ hội hợp tác đầu tư sản xuất, kinh doanh, thương mại và góp phần vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc hoan nghênh Tập đoàn Hoa Thiết và Tập đoàn Đèo Cả của Việt Nam đã hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thiết kế, chuyển giao công nghệ, thi công, ứng dụng AI trong quản lý, vận hành hệ thống cầu đường.

Phó Thủ tướng cho biết, địa hình Việt Nam nhiều rừng núi, bị chia cắt bởi nhiều con suối, dòng sông, khe núi; khí hậu lại thường xuyên xảy ra bão lũ, ngập lụt… Để phòng chống sạt lở đường giao thông do bão tố, mưa lũ và tiết kiệm chi phí vận chuyển thì các con đường phải đi thẳng, gặp núi phải xuyên núi, gặp đèo xuyên đèo, qua sông, qua suối, qua khe núi phải bắc cầu.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định: Chính phủ Việt Nam tạo mọi môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp các nước, bao gồm doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật 2 nước và quốc tế - Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Nhấn mạnh các doanh nghiệp Trung Quốc có khoa học, công nghệ tiên tiến, máy móc, thiết bị hiện đại và kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế thi công đường hầm, cầu đường, xây dựng nhà cao tầng…. Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Hoa Thiết và các doanh nghiệp trong Hiệp hội Giang Tô sẽ hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, triển khai ứng dụng, chuyển giao những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất, qua đó tạo ra năng suất lao động cao hơn, hợp tác lâu dài, bền vững hơn.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về những thành tựu Tập đoàn Hoa Thiết đã đạt được trong việc ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhất để thiết kế, thi công xây dựng đường hầm lớn xuyên qua sông, xuyên qua núi; xây dựng những cây cầu lớn tại Trung Quốc, ngài Dương Vệ Đông khẳng định sẽ sẵn sàng hợp tác, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật tốt nhất với doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực này để cùng phát triển bền vững.

Hoan nghênh sự hợp tác giữa Tập đoàn Hoa Thiết, Hiệp hội Doanh nghiệp Giang Tô với doanh nghiệp Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định: Chính phủ Việt Nam tạo mọi môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp các nước, bao gồm doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật 2 nước và quốc tế; khuyến khích các doanh nghiệp uy tín của Trung Quốc như Tập đoàn Hoa Thiết và các doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Giang Tô đầu tư vào Việt Nam với các dự án lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc, phù hợp với các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tin tưởng thời gian tới, Tập đoàn Hoa Thiết và các doanh nghiệp thuộc Thương hội Giang Tô Bắc Kinh sẽ triển khai thành công, hiệu quả các dự án cụ thể với các đối tác Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và góp phần vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất giữa 2 nước Việt Nam – Trung Quốc./.



