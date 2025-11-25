Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra thực địa dự án đường Vành đai 3 TPHCM
Sáng 25/11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Đồng Nai và TPHCM.
Tại các điểm kiểm tra, Phó Thủ tướng đã nghe các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai và TPHCM báo cáo tiến độ Dự án.
Phó Thủ tướng ghi nhận sự nỗ lực của đội ngũ kỹ sư và các công nhân lao động trực tiếp tại công trường.
Nhấn mạnh thời gian đến ngày 19/12 để thông xe kỹ thuật không còn nhiều, Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị liên quan phải tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng cường thi công 3 ca 4 kíp, huy động tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị, để hoàn thành đúng mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đã giao.
Bên cạnh tiến độ, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh phải bảo đảm tuyệt đối chất lượng thi công.
Một số hình ảnh kiểm tra thực địa của Phó Thủ tướng ngày 25/11:
Báo Chính phủ