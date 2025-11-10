Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gợi mở 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho Lào Cai

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai - Ảnh: VGP/Thu Giang

Chiều 9/11, tiếp tục chương trình làm việc tại Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã làm việc với lãnh đạo tỉnh để nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nhiều kết quả tích cực sau 10 tháng

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn cho biết, 10 tháng đầu năm 2025, kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và có những tín hiệu tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 7,38%, xếp thứ 4/9 tỉnh, thành khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ, thứ 22/34 địa phương trong cả nước; quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành đạt 102 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 3 trong vùng.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 7.618 tỷ đồng, bằng 49,3% kế hoạch tỉnh giao; riêng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đạt 70,1%. Tỉnh đã khởi công Dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Cùng với đó, Lào Cai thu hút 49 dự án đầu tư mới với tổng vốn hơn 16.900 tỷ đồng, tạo việc làm cho 27.000 lao động, tỷ lệ hộ nghèo dự kiến giảm còn 5,5%.

Trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Lào Cai đã tinh gọn bộ máy còn 17 sở, ngành, 175 đơn vị sự nghiệp, 99 trung tâm hành chính công cấp xã hoạt động ổn định, tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 97%. Tỉnh cũng đã giải quyết chính sách cho hơn 2.200 trường hợp nghỉ việc và triển khai dự án 1.500 căn hộ nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức.

Tỉnh kiến nghị Chính phủ xem xét cơ chế ưu đãi đầu tư các dự án trọng điểm, hỗ trợ kinh phí cải tạo trụ sở, nhà công vụ tại các xã sau sáp nhập, cho giữ lại 15% tiền sử dụng đất năm 2026, sớm hướng dẫn giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai – Hải Phòng; bố trí nguồn chống ngập vùng sông Hồng…

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm việc với tỉnh Lào Cai - Ảnh: VGP/Thu Giang

Các bộ, ngành đánh giá cao hướng đi của Lào Cai

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đánh giá, Lào Cai có vị trí chiến lược đặc biệt, là đầu mối giao thương quan trọng, được minh chứng qua các dự án lớn như cao tốc Nội Bài - Lào Cai và sắp tới là đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Về Cảng hàng không Lào Cai có tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, Thứ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị tăng tỉ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, đồng thời tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực để triển khai dự án vì "hàng không và du lịch là hai mũi nhọn không thể tách rời".

Liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), ghi nhận Lào Cai triển khai chính quyền hai cấp rất quyết liệt, hiệu quả, ít vướng mắc hơn các địa phương khác. Ông gợi ý tỉnh điều động cán bộ sở, ngành về xã "cầm tay chỉ việc" để củng cố năng lực cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn trao đổi ý kiến tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Thu Giang

Ông Phan Trung Tuấn chia sẻ Bộ Nội vụ đang rà soát tổng thể biên chế địa phương, xây dựng tiêu chí phân bổ và hoàn thiện các nghị định quan trọng như quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã, vị trí việc làm, tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện.

Sau khi lắng nghe các ý kiến trao đổi, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ sự phấn khởi khi thấy Lào Cai vượt qua giai đoạn đầy thách thức để đạt nhiều kết quả toàn diện, ấn tượng.

Cùng cả nước, tỉnh đã thực hiện thành công cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp một cách chủ động, đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của tỉnh trong tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp thành công, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội dù có nhiều biến động nhân sự; đồng thời đánh giá cao tăng trưởng kinh tế khả quan, cải cách hành chính mạnh mẽ, chú trọng hạ tầng chiến lược và an sinh xã hội.

"Dù chịu tác động của thiên tai, tỉnh vẫn bảo đảm tốt phúc lợi, giảm nghèo bền vững, chăm lo người yếu thế và phát huy bản sắc văn hóa thành sản phẩm du lịch đặc sắc", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá.

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) nêu ý kiến trao đổi tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Thu Giang

Quyết tâm hoàn thành "kỳ tích" năm 2025

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm không nhiều, song việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2025 sẽ là một kỳ tích nếu tỉnh quyết tâm, hành động mạnh mẽ; đồng thời gợi mở 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho tỉnh Lào Cai trong giai đoạn tới.

Trước hết, nhận diện đầy đủ, sâu sắc lợi thế mới sau sáp nhập và hoàn thiện quy hoạch. Sau khi hợp nhất, Lào Cai có một vị thế địa chính trị, địa kinh tế, văn hóa và không gian phát triển hoàn toàn mới, không chỉ cho riêng tỉnh mà cho cả vùng.

Do đó, tỉnh cần nhận diện đầy đủ, sâu sắc các lợi thế này để khẩn trương rà soát, điều chỉnh tổng thể quy hoạch tỉnh, tạo căn cứ để triển khai chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Thứ hai, xây dựng các chương trình, đề án chiến lược phát triển cho tỉnh Lào Cai trong 5-10 năm tới một cách căn cơ, bài bản.

"Tốc độ phát triển hôm nay đã khác xưa rất nhiều, một bước đi có thể bằng cả trăm bước trước đây. Vì vậy, phải chủ động xây dựng ngay các chương trình, đề án chiến lược 5–10 năm tới, xác định rõ chính sách, dự án hạ tầng trọng điểm, tạo cộng hưởng và động lực phát triển mới", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thứ ba, tỉnh cần quyết liệt hoàn thành các nhiệm vụ trước mắt.

Lào Cai cần tập trung mọi biện pháp, làm việc từng giờ, từng ngày để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025. Trong đó, tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách là hai chỉ dấu quan trọng thể hiện sức khỏe của nền kinh tế địa phương.

"Phải quyết tâm đạt mức tăng trưởng trên 8%, vì đây không chỉ là mục tiêu năm nay mà còn là tiền đề cho giai đoạn tới và đóng góp chung vào tăng trưởng của cả nước", Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời lưu ý tỉnh bảo đảm phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa - xã hội, coi đây là nền tảng cho phát triển bền vững.

Thứ tư, liên quan đến giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh phải tiếp tục "tiến công đến cùng" để hoàn thành chỉ tiêu. Kết quả giải ngân của tỉnh hiện đứng thứ tư cả nước, vượt mức bình quân chung. Tỉnh cần phát huy lợi thế này, tiếp tục tiến tới mục tiêu hoàn thành 100%, tối thiểu cũng phải đạt 95%.

Thứ năm, tập trung vào các đột phá chiến lược. Trong đó, tập trung cải cách hành chính và thể chế: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng bộ cơ chế chính sách phù hợp, và đặc biệt là thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chuyển đổi số phải được coi là một cuộc cách mạng, vươn lên mạnh mẽ để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Lào Cai không chỉ dừng lại ở vận hành ổn định mà phải tạo ra một "cuộc cách mạng về tư duy quản trị" - Ảnh: VGP/Thu Giang

Bên cạnh đó, ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng giao thông kết nối và hạ tầng số. Về nhân lực, cần có cơ chế đột phá để thu hút chuyên gia, nhà khoa học, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo tại chỗ.

Thứ sáu, tỉnh cần phát huy đặc thù tỉnh biên giới. Lào Cai mang đặc thù vùng biên giới, có ý nghĩa đặc biệt về an ninh, quốc phòng và đối ngoại nhân dân. Vì vậy, tỉnh cần phát huy vai trò của các xã biên giới, quan tâm hơn nữa tới đời sống đồng bào dân tộc, coi đây là nhiệm vụ chiến lược để xây dựng vùng biên giới hòa bình, ổn định, phát triển.

Cuối cùng, theo Phó Thủ tướng, cần nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Lào Cai không chỉ dừng lại ở vận hành ổn định mà phải tạo ra một "cuộc cách mạng về tư duy quản trị". Chính quyền các cấp phải chuyển từ "quản lý hành chính" sang "quản trị địa phương", đề cao tinh thần kiến tạo, phục vụ, đối thoại và giải trình.

Cùng với đó, tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, đổi mới trong tuyển dụng và sử dụng nhân tài, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã. Đặc biệt, phải đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng số cho cấp xã để vận hành chính quyền số một cách hiệu quả.

*Trước đó, trong ngày 9/11, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã dự lễ khởi công 4 trường nội trú biên giới Lào Cai, tặng quà học sinh khó khăn; kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Khương và làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã; kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.