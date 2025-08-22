Phó Thủ tướng vừa làm việc với các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị

4 địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn bình quân chung

Tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc báo cáo, về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thuộc Tổ công tác số 7 đạt 49,52% kế hoạch được Thủ tướng giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Trong đó, 4 tỉnh có tỉ lệ giải ngân cao hơn tỉ lệ chung là Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp hơn tỉ lệ chung của cả nước là Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam, tỉnh Quảng Trị.

Theo Thứ trưởng, trong thời gian qua, các dự án, công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp sáng tạo, cách làm hiệu quả, tạo động lực đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nhiều dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng được triển khai thực hiện, kỳ vọng mở ra những không gian phát triển mới cho các địa phương.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: VGP/Thu Sa)

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng tập trung chỉ ra những khó khăn, vướng mắc. Theo đó, những “điểm nghẽn” được chỉ ra gồm: Vướng mắc về quy hoạch, chậm trễ trong giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính rườm rà, thiếu sự phối hợp hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, và hạn chế về nguồn lực thực hiện.

Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng, giá cả tăng cao, làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công các công trình và tỉ lệ giải ngân chung; tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dự án FDI quy mô lớn chậm so với yêu cầu; buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng,... cũng gây ra những khó khăn tới địa phương.

Các địa phương cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của “bộ tứ trụ cột”

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao nỗ lực của các tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Những tháng đầu năm 2025, các địa phương đạt nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận, toàn diện trên tất cả lĩnh vực.

Đối với nhiệm vụ quan trọng là thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả "bộ tứ trụ cột". Theo đó, 5 địa phương cần khai thác các động lực phát triển mới gồm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nhân lực chất lượng cao và lợi thế của hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh phải đẩy mạnh kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; các mô hình kinh doanh mới; các ngành, lĩnh vực mới nổi, như AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí… Cùng với đó, các địa phương tập trung rà soát và điều chỉnh quy hoạch tỉnh để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của không gian phát triển mới.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu 5 tỉnh phải đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; khai thác hiệu quả thị trường; tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quốc gia; thúc đẩy đầu tư tư nhân; xử lý hiệu quả, dứt điểm các dự án tồn đọng...

Tại Quyết định số 1544/QĐ-TTg ngày 16/7 của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính thành lập 8 tổ công tác do lãnh đạo Chính phủ làm tổ trưởng. Mục tiêu của các tổ công tác để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, nhằm đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số trong những năm tiếp theo. Tổ công tác số 7 được giao theo dõi và chỉ đạo tại 5 địa phương là Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Đây đều là những địa phương có tiềm năng lớn về công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, kinh tế biển và kết nối khu vực.



