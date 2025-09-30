Phó Tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức bị khởi tố thêm tội danh

Bị can Mai Anh Tuyên, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, với nhiều vi phạm trong quản lý thuế, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, gây thất thoát ngân sách hàng nghìn tỷ đồng. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy ngoài 7 bị can đã khởi tố trước đó, nhiều cá nhân khác có dấu hiệu phạm tội.

Quá trình mở rộng điều tra, ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với Mai Anh Tuyên; đồng thời khởi tố, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can, gồm: Nguyễn Thị Thanh Hải, kế toán về tội “Tham ô tài sản” (Điều 353 BLHS); Phạm Thị Quỳnh Trang, kế toán; Lê Khắc Duẩn, nhân viên kinh doanh; Dương Thị Thanh Hương, kế toán; Lê Thị Ngọc Lan, thủ quỹ; Nguyễn Trường Sơn, nhân viên Chi nhánh Hải Phòng; Chu Việt Hùng, nhân viên Chi nhánh Hải Phòng, cùng bị khởi tố về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp Ngân sách Nhà nước” theo Điều 203 BLHS.

Trước đó, ngày 18/1, CQĐT đã khởi tố 4 bị can bị khởi tố về hai tội danh "Tham ô tài sản" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước". Những người bị khởi tố gồm: Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Lê Thanh An, Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng; Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh.

Đồng thời khởi tố bị can đối với ông Mai Anh Tuyên, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức, về tội "Tham ô tài sản".

Ngoài ra, hai giám đốc doanh nghiệp đối tác là Nguyễn Văn Công (Công ty TNHH Hợp Mạnh) và Cao Bảo Ngọc (Công ty TNHH TMTH Xăng dầu Việt Trung) cũng bị khởi tố về hành vi liên quan đến hóa đơn, chứng từ giả.

Như Tiền Phong đã thông tin, đầu năm 2024, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra, chỉ rõ nhiều sai phạm tại Công ty Thiên Minh Đức, đặc biệt là việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Theo đó, chỉ trong giai đoạn 2018 – 2021, doanh nghiệp này nhiều lần kê khai sai, dẫn đến số tiền thuế bảo vệ môi trường phải điều chỉnh tăng thêm 3.287 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dù còn nợ thuế với số tiền lớn, Thiên Minh Đức vẫn cho lãnh đạo vay gần 7.500 tỷ đồng, trong đó có bà Chu Thị Thành – Chủ tịch HĐQT và ông Chu Đăng Khoa (con bà Thành, thường được biết đến với biệt danh “Khoa kim cương”).

Vụ án đang được Bộ Công an tập trung điều tra mở rộng, nhằm làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm, truy cứu trách nhiệm cá nhân và tổ chức liên quan, đồng thời thu hồi triệt để tài sản thất thoát.