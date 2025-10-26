Phó Tổng giám đốc SSID: “Thị trường tài sản mã hóa rất tiềm năng, là cơ hội hiếm có cho Việt Nam”

Thị trường tài sản mã hóa và Nghị quyết 05 là một trong những đề tài được thảo luận tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 “Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược” do Nhịp sống Kinh doanh – BizLIVE tổ chức ngày 22/10.

Ông Nghiêm Minh Hoàng, Chuyên gia Kinh tế - Tài chính, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) cho biết, Binance thống kê có khoảng 21 triệu tài khoản tại Việt Nam, còn theo ChainAnalysis tổng giá trị giao dịch khoảng 200 tỷ USD. Cơ hội đầu tiên và chắc chắn là những doanh nghiệp đầu tiên tham gia sẽ có nhiều cơ hội. Doanh nghiệp sẽ được tiên phong tham gia vào sàn mã hóa, trên thế giới đang có 850 sàn, Việt Nam dự kiến sẽ có 5 sàn đầu tiên.

SSI Digital (SSID), tổ chức đã có 3 năm hợp tác, làm việc với những tổ chức hàng đầu thế giới về tài sản số. Ở thời điểm này, khi dự thảo thí điểm đã ban hành, ông Lê Bảo Nguyên, Phó Tổng giám đốc SSID cho biết, SSID tham gia hỗ trợ cơ quan quản lý, tham vấn nhà quản lý. Vừa qua, SSID cũng đã phối hợp với SSIAM tổ chức một sự kiện quy tụ sự tham dự của các sàn giao dịch và các nhà phát hành lớn nhất thế giới với hơn 20.000 người.

SSID cũng xây dựng hạ tầng của tài sản mã hoá. Thị trường tài sản mã hóa không chỉ là sàn mà là hệ sinh thái: Quỹ đầu tư, cộng đồng nhà đầu tư, kết nối với các đối tác nước ngoài, vốn, quan hệ… Doanh nghiệp đi tiên phong có lợi thế có thời gian để xây dựng hệ sinh thái. Sự chuẩn bị của SSID trong thời gian vừa qua đã mang lại nhiều kết quả tốt.

Phó Tổng giám đốc SSID nhận định tài sản mã hoá là một thị trường rất rủi ro. Nghị quyết về tài sản mã hóa khá thận trọng, ví dụ như việc vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng sẽ là một điều kiện nhằm để bảo vệ tài sản của nhà đầu tư. Với vốn điều lệ như vậy, rủi ro như vậy, phải đầu tư rất nhiều tiền vào hạ tầng công nghệ, đây sẽ là cuộc chơi của các định chế tài chính, không phải là cuộc chơi của các startup. Chỉ các định chế tài chính mới đủ công nghệ, vốn, khách hàng để có thể đi đầu.



SSID đang phải tuyển dụng các nhân sự từ các đơn vị quốc tế để chuyển giao, xây dựng quy trình, công nghệ chuẩn. Điều này cho thấy, không phải đi sau là không tốt mà chưa chắc đi trước đã là hay. Bài toán là phải cân bằng giữa lợi ích và rủi ro”, ông Nguyên nhấn mạnh.

Trước câu hỏi do TS. Võ Trí Thành, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia đặt ra, Blockchain là công nghệ gắn với tài sản mã hoá, tiềm năng công nghệ blockchain của Việt Nam và liệu có thể ghi danh trên bản đồ thế giới, ông Lê Bảo Nguyên cho biết, công nghệ Blockchain phần lớn là công nghệ mã nguồn mở và rào cản vào ít hơn so với tham gia vào thị trường AI.

Cụ thể, thị trường AI, khó xây dựng phần cứng, thông tin dữ liệu siêu máy tính và dữ liệu là phần khó, để đào tạo siêu máy tính ở Việt Nam không nhiều. Trong khi Việt Nam có lợi thế về blockchain như số lượng lập trình viên rất lớn nếu so với nhiều nước trong khu vực, Việt Nam cũng có lợi thế mặt con người và internet ở khắp nơi và người Việt Nam thích mày mò khám phá.

“Không có lý do gì chúng ta không làm một cái gì đó trên bản đồ thế giới về blockchain, tài sản số. Như AI nhiều rào cản kể cả có tiền đi mua cũng không mua được với số lượng nhiều, giống như đào vàng mà không có tiền mua xẻng không thể làm được”, ông Nguyên đưa ra so sánh. Đồng thời khẳng định thị trường tài sản mã hóa blockchain rất tiềm năng và là cơ hội không có nhiều cho Việt Nam chúng ta.