Phổ Yên và trợ lực để trở thành đô thị loại II năm 2025

Câu chuyện "thần tốc" và vị thế của Phổ Yên hiện nay



Vào năm 2023, Phổ Yên – thành phố cửa ngõ phía Nam tỉnh Thái Nguyên – ghi dấu mạnh mẽ khi trở thành địa phương đặt nhà máy sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới của Samsung. Thành tích ấn tượng này không phải ngẫu nhiên mà là thành quả của cả một quá trình nỗ lực và định hướng đúng đắn.

Từ một huyện thuần nông nhưng giàu tiềm năng, Phổ Yên đã lần lượt thực hiện những mục tiêu vươn tầm, mà khởi đầu là được công nhận Thành phố vào nửa đầu năm 2022, sớm hơn dự kiến đến 13 năm trong sự tự hào của người dân địa phương. Và chỉ gần 2 năm sau đó, địa phương này đã có những bước tiến dài, có thể rút ngắn thời gian phấn đấu trở thành đô thị loại II vào năm 2025 và đạt các tiêu chí đô thị loại I trước năm 2030.

Mục tiêu lớn sắp đạt được bởi Phổ Yên đã cho thấy sự bứt phá ấn tượng về mặt kinh tế và đầu tư. Tính đến nay, địa phương được nhận định đạt mức giá trị công nghiệp Top 4 cả nước khi duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định ở mức 25-30%; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng trên địa bàn đạt trên 885.900 tỷ đồng/năm, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 28 tỷ USD; thu ngân sách đạt 3.000 tỷ đồng, bằng 285% dự toán tỉnh giao, bằng 600% so với năm 2022. TP. Phổ Yên đóng góp tới 92% giá trị sản xuất công nghiệp và 97% giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu xếp hạng đô thị thần tốc như vậy, khía cạnh hạ tầng đô thị cũng cần đặc biệt chú trọng. Chỉ trong vòng 3 năm qua, hàng loạt dự án quan trọng tại Phổ Yên đã lần lượt được triển khai nhanh, mạnh mẽ để bắt kịp những mục tiêu ấy. Đó là những công trình giao thông trọng điểm, các dự án khu công nghiệp, các điểm văn hóa giải trí mang tính bộ mặt địa phương…

Đi cùng với đó, không thể không kể đến sự hiện diện của những khu đô thị phong cách mới, như một làn gió trẻ trung góp phần định hình diện mạo của thành phố trẻ năng động và hiện đại. Trên hành trình lột xác của Phổ Yên có dấu ấn của Tấn Đức Central Park – khu đô thị xanh năng động phong cách châu Âu, được ví như "đô thị kiểu mẫu" tiên phong tại địa phương.

Tấn Đức Central Park: Đô thị trọng điểm trợ lực cho Phổ Yên "cất cánh"

Trên tiến trình hiện đại hóa của một thành phố trẻ, các đô thị kiểu mẫu đóng vai trò rất quan trọng trong việc định hình phong cách sống và nâng cao chất lượng sống cho người dân trong khu vực. Đặc biệt khi Phổ Yên phấn đấu trở thành một thành phố xanh, thông minh, đáng sống thì nỗ lực từ phía Chính quyền với các công trình công là chưa đủ mà còn cần sự trợ lực của khối tư nhân với các dự án "chung đường".

Cũng lấy định vị xanh và đáng sống làm giá trị cốt lõi để phát triển dự án, Chủ đầu tư Tấn Đức Central Park đã mang đến cho Phổ Yên khu đô thị Tấn Đức Central Park, hứa hẹn sẽ trở thành nơi an cư đáng mơ ước cho gần 2.000 cư dân, và là điểm đến vui chơi giải trí, kinh doanh sầm uất phục vụ hàng chục nghìn lượt người mỗi tháng.

Ảnh phối cảnh khu đô thị Tấn Đức Central Park. Nguồn: Tấn Đức

Nằm ở khu đất trung tâm hiếm hoi còn sót lại, Tấn Đức Central Park đã tận dụng lợi thế vàng mười này để quy hoạch thành một điểm đến đáng sống với không gian xanh trong lành cùng hệ tiện ích All in One lần đầu xuất hiện tại Phổ Yên. Những tiện ích đa dạng từ thể dục thể thao đến thư giãn giải trí mà dự án triển khai chắc chắn sẽ làm thay đổi thói quen sống cố hữu của người dân địa phương theo hướng tích cực hơn.



Công viên hồ trung tâm 2,5ha với 36 tiện ích bao gồm sân bóng đá, bóng chuyền, sân bóng rổ, khu tập aerobic, khu thể thao ngoài trời, đồi cỏ vận động, khu vui chơi trẻ em liên hoàn, khu vườn đọc sách, chơi cờ, vườn BBQ… chắc chắn sẽ làm vừa lòng cư dân thuộc mọi độ tuổi. Ngoài ra, dự án còn sở hữu nhiều điểm nhấn cảnh quan đặc sắc, lần đầu tiên xuất hiện tại Phổ Yên như quảng trường, tháp đồng hồ 25m, phố ánh sáng… mang đến sự thỏa mãn về tinh thần cho người dân, đồng thời là điểm nhấn thu hút du lịch cho địa phương.

Sự kiện giải trí do Chủ đầu tư tổ chức tại dự án Tấn Đức Central Park. Nguồn: Tấn Đức

Những tiện ích quan trọng như trường học các cấp, chuỗi cửa hàng mua sắm từ thiết yếu tới cao cấp xuất hiện trong khu đô thị sẽ là sự bổ sung cần thiết nhằm đa dạng hóa sự lựa chọn cho cư dân. Người dân sinh sống ở khu vực lân cận cũng được hưởng lợi khi thừa hưởng không gian xanh và chuỗi tiện nghi cao cấp như vậy. Chính điều này sẽ biến nơi đây thực sự trở thành một đô thị đáng sống, qua đó góp phần biến Phổ Yên trở thành thành phố đáng sống.



Sự thành công của Tấn Đức Central Park còn đến từ yếu tố "đáng đầu tư" khi là sự lựa chọn hàng đầu để kinh doanh. Dãy nhà phố tọa lạc ở vị trí đắc địa, giữa khu đô thị văn minh hiện đại, bám trục đường Nguyễn Thị Minh Khai sầm uất và đường quy hoạch 24 mét cùng phong cách kiến trúc hoa lệ lấy cảm hứng từ những con phố mua sắm sầm uất châu Âu sẽ là sự đảm bảo cho cơ hội đầu tư và sinh lời đầy hứa hẹn.

Sự thành công của Tấn Đức Central Park không chỉ nâng tầm chất lượng sống cho cư dân đô thị lẫn người dân khu vực lân cận, mà còn góp phần không nhỏ thúc đẩy quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa của Phổ Yên, là trợ lực hiệu quả đưa Phổ Yên lên Thành phố loại II vào năm 2025.

Tấn Đức Central Park đang tung ra thị trường chính sách bán hàng hấp dẫn cho những khách hàng mong muốn sở hữu một tổ ấm giữa không gian xanh tiện ích hàng đầu Phổ Yên. Cụ thể, khách hàng sẽ được hưởng ngay: Vốn đầu tư ban đầu chỉ bằng suất đầu tư đất nền từ 2,3 tỷ đồng; Nhận nhà ở trước, trả tiền xây sau lên tới 20 tháng; Nhận voucher trị giá 100 triệu khi tham gia chương trình nhận nhà sớm và hoàn thiện; Phương thức thanh toán đa dạng giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn phù hợp với tài chính; Chiết khấu 5% khi thanh toán theo hình thức thông thường; Chiết khấu lên tới 12% khi thanh toán sớm.

Chi tiết về chính sách bán hàng, vui lòng liên hệ với Phòng kinh doanh để được tư vấn cụ thể.

Hotline: 08 7677 2020

Website: https://tanduccentralpark.vn/

Đơn vị phát triển kinh doanh: Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Bất động sản Weland

Đại lý phân phối dự án: Bhomes, Mainland.

Tên dự án: Tấn Đức Central Park (Khu đô thị Z131, TP Phổ Yên)