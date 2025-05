Phong thuỷ dặn kỹ: Trước cửa nhà tuyệt đối KHÔNG trồng 5 cây ác, cây càng xanh tốt người càng suy kiệt

Trong phong thủy, việc lựa chọn cây trồng trước nhà không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan mà còn tác động đến tài lộc và vận khí của gia chủ. Dưới đây là 5 loại cây được khuyến cáo không nên trồng trước cửa nhà do có thể mang lại những ảnh hưởng không mong muốn.

1. Cây dâu tằm

Cây dâu tằm, mặc dù có nhiều công dụng trong y học dân gian và làm cảnh, nhưng theo quan niệm phong thủy, không nên trồng trước nhà. Nguyên nhân là từ "dâu" trong tiếng Hán đọc là "tang", đồng âm với từ chỉ tang lễ, biểu thị sự mất mát và đau buồn. Ngoài ra, cây dâu tằm được cho là hấp thụ âm khí mạnh, nếu trồng trước nhà có thể làm giảm dương khí, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc của gia đình.

2. Cây liễu

Cây liễu với dáng vẻ mềm mại, cành lá rủ xuống thường tạo cảm giác u buồn. Trong phong thủy, cây liễu được cho là mang tính âm, có thể dẫn âm khí vào nhà. Từ "liễu" trong tiếng Hán đồng âm với "lưu", nghĩa là trôi đi, hàm ý tài lộc, may mắn có thể bị cuốn trôi. Do đó, trồng liễu trước nhà có thể khiến gia đình gặp khó khăn trong việc giữ gìn tài sản và may mắn.

3. Cây đa

Cây đa thường được trồng ở đình làng, miếu mạo, nơi linh thiêng. Tuy nhiên, trồng cây đa trước nhà không được khuyến khích vì cây được cho là thu hút âm khí mạnh. Cây đa lớn, tán rộng, rễ đâm sâu có thể làm rối loạn trường khí, khiến không khí trong nhà trở nên nặng nề, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của gia chủ.

4. Cây bách

Cây bách thường được trồng ở nghĩa trang vì đặc tính xanh quanh năm và có sức sống bền bỉ. Tuy nhiên, trong phong thủy, cây bách được xem là biểu tượng của sự chia ly, đau buồn và tang tóc. Trồng cây bách trước nhà có thể mang đến năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của gia đình.

5. Cây xương rồng

Xương rồng là loài cây chịu hạn tốt, dễ trồng và thường được sử dụng để trang trí. Tuy nhiên, trong phong thủy, xương rồng không phù hợp để trồng trước nhà bởi đặc điểm có nhiều gai nhọn hướng ra ngoài. Các gai xương rồng được cho là phát tán sát khí, phá vỡ dòng năng lượng tốt trước cửa - nơi nạp khí chính của căn nhà. Điều này có thể khiến tài lộc bị cản trở và ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

Việc lựa chọn cây trồng phù hợp trước nhà không chỉ tạo cảnh quan đẹp mà còn góp phần mang lại tài lộc và may mắn cho gia đình. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến chuyên gia phong thủy khi quyết định trồng cây trước cửa nhà.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tổng hợp