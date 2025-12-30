Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phong tỏa khẩn cấp tài khoản một công ty đã ngưng hoạt động, nữ giám đốc đòi lại được 470 triệu chuyển nhầm

30-12-2025 - 14:53 PM | Smart Money

Phong tỏa khẩn cấp tài khoản một công ty đã ngưng hoạt động, nữ giám đốc đòi lại được 470 triệu chuyển nhầm

Ngay khi kiểm tra lại lịch sử giao dịch và nhận ra sự nhầm lẫn của mình, bà T. đã lập tức đến Ngân hàng để làm thủ tục tra soát, đề nghị hỗ trợ thu hồi giao dịch. Tuy nhiên vụ việc rơi vào bế tắc khi phía ngân hàng thụ hưởng thông báo không thể liên lạc được với chủ tài khoản.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, việc thanh toán qua ứng dụng ngân hàng điện tử (Mobile Banking) đã trở thành thao tác quen thuộc hàng ngày của hầu hết doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi "chuyển tiền trong tích tắc" là những rủi ro không thể tránh khỏi, phổ biến nhất là tình trạng chuyển nhầm tài khoản thụ hưởng. Thực tế cho thấy, rất nhiều trường hợp chuyển nhầm đã được giải quyết êm đẹp và nhanh chóng nhờ sự thiện chí của người nhận hoặc sự hỗ trợ kịp thời từ phía ngân hàng. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn như vậy. Có những vụ việc mà người chuyển nhầm phải đối mặt với nguy cơ mất trắng tài sản, buộc phải bước vào một hành trình tố tụng gian nan để đòi lại công bằng, đặc biệt là khi phía nhận tiền bất hợp tác hoặc không còn hoạt động tại địa phương.

Một ví dụ điển hình cho tình huống pháp lý phức tạp này là vụ việc tranh chấp đòi lại tài sản vừa được Tòa án nhân dân khu vực 5, Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử hồi tháng 7/2025, liên quan đến số tiền chuyển nhầm lên tới gần nửa tỷ đồng giữa hai doanh nghiệp có tên gọi "na ná" nhau.

Sự việc bắt nguồn từ một sai sót trong thao tác xử lý giao dịch vào đầu năm 2025. Cụ thể, bà Phạm Tri T. Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên S. là người trực tiếp cầm điện thoại để thực hiện lệnh thanh toán tiền hàng cho đối tác. Trong quá trình thao tác trên ứng dụng ngân hàng, bà T. cần chuyển tiền cho đối tác là Công ty TNHH T2.

Tuy nhiên, do sự tương đồng về tên gọi giữa các đơn vị, bà T. đã nhìn nhầm và chọn vào thông tin của Công ty Cổ phần T1 - một đơn vị từng có lịch sử giao dịch được lưu trữ trên ứng dụng trước đó. Hậu quả của cái "chạm tay" nhầm địa chỉ này là số tiền 470 triệu đồng đã lập tức được chuyển từ tài khoản của Công ty S. sang tài khoản của Công ty Cổ phần T1, một doanh nghiệp hoàn toàn không có quan hệ mua bán gì trong đợt thanh toán này.

Sai sót của bà Phạm Tri T. chỉ được phát giác khi phía đối tác thực sự liên hệ thông báo vẫn chưa nhận được tiền thanh toán. Ngay khi kiểm tra lại lịch sử giao dịch và nhận ra sự nhầm lẫn tai hại của mình, bà T. đã lập tức đến Ngân hàng A để làm thủ tục tra soát, đề nghị hỗ trợ thu hồi giao dịch. Phía ngân hàng chuyển tiền đã gửi yêu cầu sang ngân hàng thụ hưởng, tuy nhiên vụ việc nhanh chóng rơi vào bế tắc khi phía ngân hàng thụ hưởng thông báo không thể liên lạc được với chủ tài khoản là Công ty Cổ phần T1 để xử lý yêu cầu hoàn tiền.

Tình hình trở nên phức tạp hơn khi bà T. trực tiếp tìm đến địa chỉ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nhận tiền tại quận Bình Thạnh để thương lượng. Tại đây, bà phát hiện công ty này đã ngưng hoạt động, không còn bảng hiệu và đã trả mặt bằng thuê từ hơn một năm trước.

Nhận thấy nguy cơ, phía nguyên đơn đã thực hiện một bước đi pháp lý then chốt: Khởi kiện ra Tòa án và lập tức yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Tòa án đã nhanh chóng ra quyết định phong tỏa tài khoản của bị đơn tại ngân hàng. Quyết định phong tỏa kịp thời này chính là chìa khóa quyết định thành bại của vụ kiện, giúp "đóng băng" ngay lập tức số tiền 470 triệu đồng, ngăn chặn việc tài sản bị chuyển dịch đi nơi khác trong suốt quá trình chờ xét xử.

Suốt quá trình giải quyết vụ án kéo dài nhiều tháng, từ giai đoạn hòa giải cho đến khi xét xử, phía Công ty Cổ phần T1 hoàn toàn vắng mặt và không có bất cứ phản hồi nào. Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tiến hành xem xét toàn diện hồ sơ. Các chứng cứ về hợp đồng, hóa đơn do bà T. cung cấp đều chứng minh giao dịch thực tế là với một đối tác khác. Do đó, việc bị đơn chiếm hữu số tiền 470 triệu đồng được xác định là không có căn cứ pháp luật.

Kết quả, Tòa án đã tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, buộc phía Công ty Cổ phần T1 phải hoàn trả ngay lập tức toàn bộ số tiền 470 triệu đồng cho Công ty TNHH Một thành viên S.. Đồng thời, lệnh phong tỏa tài khoản vẫn được duy trì hiệu lực cho đến khi việc hoàn trả hoàn tất.


Thu Thủy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank, MB đồng loạt phát thông báo về thời gian gián đoạn giao dịch: Khách hàng cần lưu ý

Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank, MB đồng loạt phát thông báo về thời gian gián đoạn giao dịch: Khách hàng cần lưu ý Nổi bật

Hàng triệu người sắp nhận 400.000 đồng quà Tết: Cách kiểm tra vì sao tài khoản an sinh xã hội chưa liên kết được ngân hàng

Hàng triệu người sắp nhận 400.000 đồng quà Tết: Cách kiểm tra vì sao tài khoản an sinh xã hội chưa liên kết được ngân hàng Nổi bật

Từ 5/1/2026, ngân hàng sẽ "đóng băng" toàn bộ giao dịch online đối với những chủ thẻ sau

Từ 5/1/2026, ngân hàng sẽ "đóng băng" toàn bộ giao dịch online đối với những chủ thẻ sau

11:33 , 30/12/2025
Từ 5/1, VietinBank sẽ tạm dừng một số giao dịch trên ứng dụng nếu khách hàng chưa thực hiện yêu cầu này

Từ 5/1, VietinBank sẽ tạm dừng một số giao dịch trên ứng dụng nếu khách hàng chưa thực hiện yêu cầu này

11:15 , 30/12/2025
NHNN đã trình Chính phủ Hồ sơ Nghị định về hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động

NHNN đã trình Chính phủ Hồ sơ Nghị định về hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động

09:26 , 30/12/2025
Người Việt mất gần 40.000 tỷ đồng vì lừa đảo trực tuyến

Người Việt mất gần 40.000 tỷ đồng vì lừa đảo trực tuyến

09:07 , 30/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên