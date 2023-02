[Photo] Giật mình giá 1m2 căn hộ ở Thủ Thiêm đã chạm mốc 400 triệu đồng/m2

Bán đảo Thủ Thiêm nằm ở bờ đông sông Sài Gòn, đối diện quận 1, tổng diện tích 6,57 km2. Từ năm 2005, nơi đây đã được xác định là trung tâm mới của TP.HCM. Bán đảo được chia làm 5 khu vực chính gồm khu lõi trung tâm, các khu dân cư phía bắc, dọc đại lộ Mai Chí Thọ, phía đông và châu thổ phía nam. Đến nay, Thủ Thiêm đang dần lột xác nhờ loạt dự án hạ tầng, khu đô thị.

Đại lộ Mai Chí Thọ đóng vai trò là trục xuyên tâm, được đầu tư 13.400 tỷ đồng, làn đường rộng đến 140 m, giúp kết nối bán đảo Thủ Thiêm với trung tâm quận 1 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Hai bên đại lộ là các dự án khu dân cư cao cấp như Empire City, Sala Sarimi, The Sun Avenue… Trong ảnh là Khu đô thị Sala - dự án bất động sản thương mại đầu tiên được ra mắt vào năm 2015, do Công ty cổ phần Đại Quang Minh làm chủ đầu tư.

Khu đô thị có quy mô hơn 1,5 km2, với tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD, gồm căn hộ chung cư cao cấp, nhà mặt đường và biệt thự. Chính giữa đô thị Sala là khu Sarina Condominium với diện tích là 8.880 m2. Trong đó có 43 căn hộ có giá trị thương mại và có 4 studio và 186 căn hộ dành cho việc sinh hoạt. Giá nhà hiện dao động từ 100 đến 108 triệu đồng/m2.

Trong ảnh là công viên khu đô thị Sala rộng 5 ha. Đây là hạng mục công viên phức hợp gồm hồ nước ngọt, cây xanh, lối đi dạo, cầu và một số công trình nhân tạo. Địa điểm “xanh” này thu hút nhiều người dân đến vui chơi, tập thể dục vào cuối tuần.

Nằm cuối đại lộ Mai Chí Thọ, Empire City Thủ Thiêm trải rộng trên 14,5 ha đất, vốn đầu tư 1,2 tỷ USD, được quy hoạch thành một khu phức hợp gồm trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng, căn hộ… theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, tòa nhà đa chức năng cao 88 tầng là điểm nhấn. Hiện giá bán Empire City tháng 2/2023 từ 110-150 triệu đồng/m2. Cụ thể, giá căn hộ một phòng ngủ rộng 65 m2 từ 7 đến 9,5 tỷ đồng. Căn 2 phòng ngủ 93 m2 dao động từ 12,5 tỷ (nằm ở tầng thấp) đến 14 tỷ (nằm trên tầng cao). Giá thuê từ 18 đến 23 triệu/tháng cho căn hộ một phòng ngủ.

Bên cạnh đó, trên trục đường Nguyễn Cơ Thạch là bất động sản mới The River Thủ Thiêm do Liên doanh Công ty CP Phát Triển và Tài Trợ Địa Ốc R.C (REFICO) và Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) làm chủ đầu tư. Trước The River Thủ Thiêm, CII đã ra mắt thành công khu căn hộ thấp tầng Thủ Thiêm Lakeview trên trục đường Tố Hữu.

Căn hộ tại The River Thủ Thiêm có diện tích đa dạng từ 57 đến 245 m2. Giá bán dao động từ 140 - 350 triệu đồng/m2. Cụ thể, căn hộ 1 phòng ngủ (57 m2) có giá từ 8 tỷ đồng. 2 phòng ngủ (trên 83m2) có giá 12 tỷ đồng. 3 phòng ngủ (125 m2) có giá 19,5 tỷ đồng. 4 phòng ngủ (185 m2) có giá từ 35 tỷ đồng. Penhouse (200-300m2) giá từ 70 tỷ đồng. Poll Villa (có hồ bơi riêng) giá từ 50 tỷ đồng.

Ngoài ra, được khánh thành vào ngày 28/4, góp phần kết nối TP Thủ Đức và trung tâm quận 1, Cầu Thủ Thiêm 2 đã nâng cao giá trị của các dự án bất động sản ở những khu đất “vàng” xung quanh. Phần lớn các dự án quanh đây thuộc phân khúc hạng sang và siêu sang.

Trong ảnh là khu phức hợp căn hộ - văn phòng - trung tâm thương mại The Metropole Thủ Thiêm được phát triển bởi Sơn Kim Land. Dự án đang được mở bán tới giai đoạn 4 với phân khu The Opusk Residences, mức giá dao động từ khoảng 232 - 360 triệu đồng/m2.

Đối diện The Opusk Residences là The Galleria - giai đoạn 1 của dự án, được khởi công từ quý I/2019, hiện đã được hoàn thiện và tiến hành bàn giao. Phân khu này gồm ba tòa tháp (12 tầng, trong đó gồm 1 tầng hầm, khối đế cao 4 tầng và tháp cao 8 tầng) với tổng số 486 căn, bao gồm 456 căn hộ ở, 30 lô văn phòng và thương mại dịch vụ.

Nằm kế đó là The Hallmark - tòa cao ốc văn phòng hạng A+ với tổng diện tích sàn 68.000 m2, do Công ty Cổ phần Gateway Thủ Thiêm làm chủ đầu tư, nằm trong tổng thể dự án The Metropole Complex quy mô 7,6 ha.

Ngoài ra, khu phức hợp Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm là một trong những dự án trọng điểm của Khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng mức đầu tư khoảng 20.100 tỷ đồng. Dự án sẽ được phát triển thành tổ hợp khách sạn, khu dân cư, khu thương mại áp dụng công nghệ thông minh hiện đại tại khu chức năng 2A nằm ngay sát hầm Thủ Thiêm.