Phú Đông Group đồng hành cùng người lao động xây dựng tổ ấm vừa túi tiền

Hơn 45 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và 15 năm chuyên tâm kiến tạo nhà ở vừa túi tiền cho người trẻ, Phú Đông Group đã khắc họa hình ảnh một nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp, chính trực, lấy cải tiến làm giá trị cốt lõi.

Trên hành trình ấy, hệ thống Phú Đông Group đã xây dựng và hoàn thành hàng trăm công trình trên khắp cả nước, kiến tạo hàng ngàn tổ ấm vừa túi tiền. Mỗi dự án hoàn thiện không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, mà còn mang đến cơ hội sở hữu nhà ở cho người dân địa phương và khu vực lân cận.

Với tầm nhìn rõ ràng, Phú Đông tâm huyết tạo nên một cộng đồng tri thức, những chốn an cư vừa túi tiền nhưng vượt trội về chất lượng sống cho người trẻ.

Từ những khu dân cư kiểu mẫu, những khu căn hộ đầy cảm hứng…

Năm 2016, dự án đầu tiên - Khu dân cư Phú Đông, Chung cư HL Phú Đông ra mắt và nhanh chóng gặt hái được nhiều "quả ngọt". Khi đó, dự án đã kiến tạo hệ tiêu chuẩn xây dựng chung cư mới tại Dĩ An với mật độ xây dựng chỉ 30%, ưu tiên diện tích cây xanh và khuôn viên nội khu lên tới 5.000 m2. Sau 3 năm vận hành, dự án trở thành khu dân cư kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Bình Dương và được lựa chọn thí điểm, nhân rộng ra toàn tỉnh.

Hình ảnh xanh mát của Khu dân cư Phú Đông trong một sự kiện thể thao dành cho cư dân

Tháng 5 năm 2018, Phú Đông Group chính thức ra mắt dự án thứ hai – Khu căn hộ Phú Đông Premier. Dự án nhanh chóng được thị trường đón nhận khi toàn bộ 655 căn hộ đều tìm thấy chủ nhân chỉ sau thời gian ngắn mở bán. Lúc nhận nhà, nhiều cư dân đã ngạc nhiên khi chủ đầu tư mạnh tay nâng cấp vật liệu bàn giao so với cam kết ban đầu.

Gần đây nhất, dự án Phú Đông Sky Garden vừa được bàn giao đầu năm 2025 đã khiến cư dân "vỡ òa" khi chất lượng thực tế vượt xa phối cảnh.

Hành lang, thang máy, sảnh đón, mọi chi tiết đều được nâng cấp theo tiêu chuẩn và thiết kế của khách sạn cao cấp. Đây cũng là dự án đầu tiên tại Dĩ An sở hữu hồ bơi nước ấm ứng dụng công nghệ làm sạch Ozone, khu vườn trên không ở độ cao 100m cùng hầm giữ xe 100% cơ khí hiện đại, những tiện ích thể hiện rõ mục tiêu của Phú Đông Group: không ngừng nâng tầm trải nghiệm sống của cư dân. Không dừng ở chất lượng xây dựng, dự án còn ghi dấu ấn về uy tín pháp lý khi tiến hành cấp sổ hồng cho cư dân chỉ sau 3 tháng bàn giao – minh chứng cho năng lực, trách nhiệm của chủ đầu tư.

Nói về câu chuyện kinh doanh của Phú Đông Group, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – Phó tổng giám đốc, phụ trách khối Kinh doanh & Tiếp thị chia sẻ: "Chúng tôi theo đuổi triết lý xây dựng và vận hành bằng trải nghiệm, mỗi khu căn hộ của Phú Đông phải liên tục đổi mới sáng tạo để tạo ra nhiều điểm chạm cảm xúc. Mỗi thiết bị mà chủ đầu tư cung cấp, mỗi tiện ích được bố trí, mỗi không gian được thiết kế,… tất cả đều sẽ có mặt trong cuộc sống của cư dân, giúp cho niềm hạnh phúc được thăng hoa mỗi ngày".

Diện mạo khang trang, hiện đại của Phú Đông Sky Garden

"Không gian xanh mát, khuôn viên sạch sẽ. Một cộng đồng sống tuyệt vời, từ Ban quản trị đến công tác vận hành của Ban quản lý, ai cũng rất hòa đồng. Phú Đông còn thường xuyên tổ chức hoạt động thể thao, vui chơi gắn kết các gia đình. Mọi thứ vừa đủ – không quá ồn ào, cũng chẳng xa cách, nhưng vẫn giữ được sự riêng tư," một cư dân đã an cư 5 năm tại Phú Đông Premier chia sẻ.

… đến đồng hành triển khai hơn 5.000 căn nhà ở xã hội, góp phần đảm bảo an sinh và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người lao động

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà ở, Phú Đông Group được Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Tân (thành viên của hệ thống HZ Group) tin tưởng lựa chọn là đơn vị xây dựng và phát triển dự án Khu nhà ở xã hội Khu đô thị Công nghiệp Hàm Kiệm II (xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng).

Dự án này không đơn thuần là một công trình xây dựng, mà còn là cam kết lâu dài với cộng đồng. Mục tiêu của chủ đầu tư và đơn vị phát triển là xây dựng một khu đô thị nhà ở xã hội kiểu mẫu, trở thành hình mẫu về quy hoạch và chất lượng sống của cả nước.

Mặt bằng tổng thể Khu nhà ở xã hội Khu đô thị công nghiệp Hàm Kiệm II

Tọa lạc trên khu đất hơn 31,2ha, dự án được ôm trọn bởi 16ha hành lang cây xanh trải dài, gồm 32 block cao 9 tầng với hơn 5.500 căn hộ có diện tích đa dạng từ 34,2m² đến 67,8m², được đầu tư chỉn chu về thiết kế, tiện ích và hạ tầng tương đương các dự án nhà ở thương mại.

Với Phú Đông, Khu nhà ở xã hội Khu đô thị công nghiệp Hàm Kiệm II không chỉ là hướng đi mới trong hành trình phát triển mà còn là lời cam kết dành cho cộng đồng, hưởng ứng chủ trương lớn của Chính phủ trong mục tiêu kiến tạo một triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021–2030.