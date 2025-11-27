Phú Gia Residence: “Điểm neo” mới của thị trường địa ốc Hưng Yên

Song song với sự phát triển đó, các dự án có quy hoạch bài bản, pháp lý minh bạch và sở hữu vị trí chiến lược được săn đón mạnh. Nổi bật trong số này là Phú Gia Residence, khu đô thị rộng hơn 6,2 ha tại phường Mỹ Hào – tỉnh Hưng Yên, do Công ty Cổ phần IHoldings phát triển kinh doanh và phân phối độc quyền quỹ hàng, Công ty CP Đầu tư T&T Thủ Đô là chủ đầu tư.

Hưng Yên – "vùng trũng" thu hút dòng tiền trong bối cảnh hạ tầng bứt phá

Những năm gần đây, Hưng Yên liên tục đón nhận sự bứt phá về hạ tầng giao thông. Các tuyến huyết mạch như cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Quốc lộ 5A, Vành đai 4, hay cao tốc Hà Nội – Hưng Yên – Bắc Ninh đang tạo lực đẩy lớn cho kết nối liên vùng.

Đáng chú ý, nửa đầu năm nay, Hưng Yên thu hút hơn 200 dự án mới với tổng vốn 5,9 tỷ USD, cho thấy sức hút mạnh mẽ của tỉnh trong mắt các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các khu công nghiệp Thăng Long II, Phố Nối A, Minh Đức… liên tục mở rộng, kéo theo dòng lao động chất lượng cao đổ về sinh sống.

Bối cảnh này khiến bất động sản Hưng Yên, đặc biệt tại những đô thị trung tâm như Mỹ Hào, Kim Động, Văn Giang ghi nhận mức độ quan tâm tăng đột biến. Tuy nhiên, nguồn cung dự án được quy hoạch chỉn chu, pháp lý đầy đủ vẫn còn hạn chế, tạo ra khoảng trống lớn trên thị trường.

Phú Gia Residence – dự án nổi bật lấp đầy khoảng trống nguồn cung chất lượng

Được triển khai tại vị trí tâm điểm của phường Mỹ Hào, Phú Gia Residence hội tụ nhiều yếu tố để trở thành đô thị hạt nhân của khu vực. Dự án chỉ cách Quốc lộ 5 vài trăm mét, nằm gần cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Vành đai 4 và đặc biệt hưởng lợi lớn từ tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng dự kiến hoàn thành năm 2030, đi qua Mỹ Hào khoảng 4,7 km.

Nếu tuyến đường sắt này được hoàn thiện đúng tiến độ, Mỹ Hào sẽ trở thành đầu mối giao thông quan trọng, giúp cư dân Phú Gia Residence kết nối nhanh chóng không chỉ với Hà Nội mà còn với các trung tâm công nghiệp – cảng biển lớn của miền Bắc.

Không chỉ mạnh về kết nối vùng, dự án còn nằm giữa hệ sinh thái công nghiệp lớn của Hưng Yên gồm Phố Nối A, Thăng Long II, cùng hệ thống trường đại học lân cận như Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Đây là nguồn cầu ở thực và khai thác cho thuê ổn định cho các loại hình liền kề, shophouse.

Quy hoạch hơn 6,2 ha – hướng đến đô thị "all-in-one"

Phú Gia Residence có quy mô 6,297 ha với 249 lô liền kề, phát triển đa dạng loại hình: liền kề, biệt thự, shophouse thương mại. Dự án được quy hoạch khoa học, lấy mảng xanh – tiện ích – giao thông nội khu làm trung tâm.

Cơ cấu sử dụng đất gồm: Đất ở liền kề: 23.169 m², Công trình công cộng: 7.661 m², Thương mại – dịch vụ: 1.486 m², Cây xanh, bãi đỗ xe: 4.948 m², Giao thông nội khu: 25.706 m²

Hệ thống tiện ích nội khu bao gồm công viên, quảng trường, trường mầm non, clubhouse, khu thể thao, hồ bơi và các dịch vụ thương mại, tạo nên mô hình đô thị "all-in-one" – vừa ở, vừa kinh doanh, vừa giải trí.

Thị trường kỳ vọng từ nhu cầu thực và tiềm năng tăng giá dài hạn

Theo ghi nhận tại Mỹ Hào, nhu cầu nhà ở cho chuyên gia, kỹ sư và lao động tại các khu công nghiệp đang tăng nhanh, trong khi nguồn cung dự án bài bản vẫn hạn chế. Với vị trí ngay trung tâm đô thị, Phú Gia Residence được xem là "điểm đến kép": An cư: gần trường học, bệnh viện, siêu thị, trung tâm hành chính; Đầu tư: dễ khai thác cho thuê, dễ mua bán, thanh khoản tốt.

Bên cạnh đó, việc sáp nhập Thái Bình vào Hưng Yên đang tạo hiệu ứng mạnh lên toàn vùng. Khi quy mô dân cư mở rộng, nhu cầu nhà ở và thương mại sẽ tăng mạnh, thúc đẩy giá trị bất động sản Hưng Yên trong những năm tới.

Pháp lý minh bạch, chính sách bán hàng linh hoạt

Phú Gia Residence hiện đã hoàn tất nghĩa vụ thuế, sẵn sàng mở bán và sẽ được cấp sổ đỏ từng lô – yếu tố quan trọng giúp thị trường đánh giá cao dự án trong nhóm sản phẩm an toàn pháp lý.

Chủ đầu tư áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, bao gồm: Hỗ trợ vay lên đến 70% giá trị sản phẩm, Tiến độ thanh toán theo từng giai đoạn, Ưu đãi dành riêng cho khách hàng giai đoạn đầu

Theo các chuyên gia, giai đoạn mở bán ban đầu thường là thời điểm có biên độ tăng giá tốt nhất cho nhà đầu tư trung – dài hạn.

Kỳ vọng trở thành tâm điểm đô thị phía Nam của Hưng Yên

Sở hữu vị trí liên kết vùng trọng yếu, hạ tầng khu vực đang được đầu tư mạnh, quy hoạch bài bản, tiện ích đầy đủ và pháp lý rõ ràng, Phú Gia Residence được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm đô thị mới của thị xã Mỹ Hào trong thời gian tới.

Dự án không chỉ giải quyết nhu cầu an cư hiện hữu, mà còn mang lại cơ hội đầu tư bền vững trong bối cảnh Hưng Yên bước vào chu kỳ phát triển mới – với hạ tầng, công nghiệp và dân cư đều tăng trưởng mạnh mẽ.

