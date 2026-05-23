Phụ huynh bớt áp lực tài chính, con vẫn tốt nghiệp Đại học top 1% thế giới

Áp lực từ "lạm phát giáo dục"

Những năm gần đây, chi phí du học tại các quốc gia Âu - Mỹ đang tạo ra những áp lực không nhỏ cho các gia đình có con đi học nước ngoài. Chi phí nhà ở, sinh hoạt phí cùng học phí tại các trường đại học top đầu liên tục tăng phi mã. Để con có tấm bằng cử nhân, các bậc cha mẹ phải chi trả trung bình 4-5 tỷ đồng.

Trước thực tế này, việc đầu tư giáo dục cần một giải pháp tối ưu hơn, giảm chi phí ban đầu nhưng vẫn sở hữu tấm bằng giá trị hàng đầu thế giới và năng lực cạnh tranh sau tốt nghiệp.

Trong xu thế đó, chương trình liên kết đào tạo do Đại học Birmingham (Anh Quốc) cấp bằng với lộ trình học 2+2 tại Trường Đại học Thăng Long (Việt Nam) và Học viện Quản lý Singapore (Singapore) ra đời như một mô hình du học "bán tại chỗ" mang tính đột phá, nhanh chóng được nhiều phụ huynh quan tâm với chi phí tối ưu và giá trị vượt trội.

Học trình đa quốc gia tối ưu chi phí

Tổng học phí cho học trình 4 năm dự kiến khoảng 1,2 tỷ đồng (trong đó học phí 2 năm tại Việt Nam là 160 triệu, và tại Singapore là khoảng 1 tỷ đồng/2 năm). Theo đó, tổng học phí và sinh hoạt phí chỉ dao động khoảng 1,6 tỷ VNĐ. Lộ trình 2+2 này giúp các gia đình tiết kiệm lên đến 60% ngân sách so với việc sang Anh Quốc học tập trực tiếp.

Chương trình có bốn ngành học "hot" hàng đầu: Kế toán & Tài chính, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Kinh doanh & Truyền thông, Kinh doanh Quốc tế và được thiết kế tinh gọn. Tại Trường Đại học Thăng Long, sinh viên sẽ được học theo tiêu chuẩn quốc tế, trang bị phương pháp luận và tiếng Anh chuyên ngành trước khi chuyển tiếp sang Singapore.

Tuy nhiên với các bậc phụ huynh chú trọng đầu tư giáo dục, chi phí không phải là điều duy nhất họ quan tâm. Bởi, với quan niệm đầu tư thông minh - "đắt nhưng xắt ra miếng", thì điều cha mẹ chú ý lại là giá trị của tấm bằng.

Tấm bằng danh giá top 1% thế giới

Đại học Birmingham (Anh Quốc) là ngôi trường có lịch sử 126 năm, thành viên của Russell Group, hiện đứng hạng 76 thế giới và thuộc top 1% trường đại học toàn cầu. Đặc biệt, trường thành viên Birmingham Business School tự hào nằm trong nhóm tinh hoa hiếm hoi sở hữu cùng lúc chứng nhận "Triple Crown" danh giá: AACSB (Hoa Kỳ), EQUIS (Châu Âu) và AMBA (Anh Quốc). Điều này chính là bảo chứng giá trị vượt trội của chương trình.

Đặt lên bàn cân với các chương trình đại học quốc tế hoặc liên kết hiện hữu tại Việt Nam có cùng tổng ngân sách hoặc cao hơn, sinh viên sẽ chỉ học 100% trong nước nếu không có cơ hội chuyển tiếp đi nước ngoài. Nếu xem việc đầu tư giáo dục là một thương vụ, thì đây sẽ là một khoản đầu tư với hiệu suất vượt mong đợi.

Đào tạo thực chiến, cơ hội toàn cầu

Bên cạnh tấm bằng danh giá, hiệu quả đầu tư còn nằm ở trải nghiệm đào tạo thực chiến tại Học viện Quản lý Singapore (SIM). Các giáo sư, giảng viên từ Đại học Birmingham sẽ bay sang Singapore để trực tiếp giảng dạy 100%. Đây là sự chuyển giao tri thức nguyên bản, đảm bảo chất lượng học thuật cao nhất cho sinh viên.

Bên cạnh kiến thức, SIM còn đem lại cơ hội trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng mềm. Trung tâm giáo dục quốc tế với cộng đồng sinh viên đến từ hơn 40 quốc gia này là không gian lý tưởng để sinh viên cọ xát, rèn luyện trí tuệ cảm xúc và tư duy đa văn hóa. Đây là những kỹ năng cần thiết giúp đổi mới tư duy, mở rộng tầm nhìn trong mọi môi trường toàn cầu.

Hơn thế nữa, các sinh viên năng động sẽ được tiếp cận với mạng lưới kết nối mạnh mẽ của SIM, gồm hơn 3.000 đối tác doanh nghiệp đa quốc gia, tham gia các sự kiện networking, tìm kiếm vị trí thực tập và tiếp cận thị trường lao động quốc tế ngay khi còn đang học. Đây chính là "giá trị thặng dư" vô giá mà một mô hình học thuần tại chỗ khó có thể đem lại.

Nếu coi đầu tư giáo dục cho con là một chiến lược dài hạn, thì chương trình cử nhân quốc tế do Đại học Birmingham (Anh Quốc) cấp bằng là một "thương vụ" đầu tư giáo dục tối ưu cho những bậc phụ huynh có tầm nhìn. Lựa chọn này không chỉ giúp giảm tải áp lực tài chính cho gia đình mà còn đảm bảo trang bị cho con một tấm bằng danh giá, một bệ phóng vững vàng.