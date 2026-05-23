Không bằng lái vẫn chạy ô tô trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 53 triệu

Theo Thiên Trang/VTCnews | 23-05-2026 - 19:34 PM | Sống

Lái ô tô chạy quá tốc độ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khi không có giấy phép lái xe, một tài xế cùng chủ xe bị lực lượng CSGT xử phạt tổng cộng 53 triệu đồng.

Ngày 23/5, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ xử lý trường hợp vi phạm giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, trong quá trình tuần tra trên cao tốc vào ngày 22/5, lực lượng chức năng phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 60K-028.XX chạy quá tốc độ quy định.

CSGT làm việc với tài xế lái ô tô chạy quá tốc độ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. (Ảnh: CSGT).

Qua kiểm tra, tài xế P.A.T. (SN 1971) được xác định lái ô tô vượt quá tốc độ 10 - 20km/h và không có giấy phép lái xe. Với các lỗi vi phạm trên, tài xế bị lập biên bản xử phạt tổng cộng 24 triệu đồng, đồng thời phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

Ngoài ra, chủ xe là P.T.H.X cũng bị xử phạt 29 triệu đồng do giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 53 triệu đồng.

Cách đây 5 ngày, lực lượng CSGT trên tuyến cao tốc này cũng phát hiện một tài xế không có giấy phép lái xe nhưng vẫn lái ô tô chạy quá tốc độ quy định.

Cụ thể, chiều 18/5, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, CSGT phát hiện tài xế G.J.X. (49 tuổi, trú TP Đà Nẵng) lái ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 đến dưới 10km/h.

Qua kiểm tra, CSGT xác định tài xế này không có giấy phép lái xe theo quy định. Với 2 lỗi vi phạm trên, tài xế X. bị lập biên bản xử phạt tổng cộng 19,9 triệu đồng và bị tạm giữ phương tiện trong 7 ngày.

Ngoài ra, chủ phương tiện là Công ty CP Ngọc Sương Asia PJ M.N.G. cũng bị lập biên bản về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, với mức phạt 58 triệu đồng.

Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 77,9 triệu đồng.

Theo Thiên Trang/VTCnews

