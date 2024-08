Phú Minh Group hợp tác với Viettel Construction hướng đến sự phát triển bền vững

Phú Minh Group là doanh nghiệp chuyên bất động sản dòng tiền gồm mua bán, sửa chữa xây dựng dân dụng, cho thuê và bán, thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị điện, điện tử… Hướng tới tư vấn, cung cấp giải pháp xây nhà trọn gói cho người dân trên 63 tỉnh thành, đồng thời phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng cho CNCT Viettel Hà Nội, kết hợp tư vấn về nhân sự và tư vấn dịch vụ phòng cháy chữa cháy…



Với sứ mệnh, Phú Minh Group tạo ra một sản phẩm trí tuệ kết nối và thực hiện giao dịch bất động sản ngang tầm thế giới bởi tính năng thanh toán không dùng tiền mặt và tạo ra một cơ hội việc làm cho 1.000 người có thu nhập tốt. Đồng thời, khẳng định được người Việt không chỉ dùng hàng Việt mà còn khẳng định vị trí của người Việt trên thế giới.

Hiểu rõ được tầm nhìn, việc ký kết hợp tác chiến lược giữa Phú Minh Group và CNCT Viettel Hà Nội là một dấu ấn mới, hứa hẹn khởi đầu tốt đẹp. Ba mảng hợp tác chiến lược gồm: Phát triển hệ thống điện máy trên toàn quốc phân phối tất cả các sản phẩm của Viettel Construction; Phát triển mảng kinh doanh nhận công, công trình xây nhà trọn gói theo kế hoạch của Viettel Construction; Hai bên cùng phát triển dịch vụ sửa chữa do Viettel Construction cung cấp, nguồn nhân lực hai bên cùng đào tạo và sử dụng chung hệ thống. Mong rằng trong thời gian tới sẽ nhận được sự đồng hành của rất nhiều khách hàng trên mọi miền đất nước, hãy luôn tin tưởng và ủng hộ Phú Minh Group cùng Viettel Construction.

Đại diện lãnh đạo Phú Minh và Chi nhánh Công trình Viettel Hà Nội, trao biên bản thỏa thuận hợp tác.

Phú Minh Group nhận thấy "nỗi đau" của thị trường việc làm gia tăng mỗi ngày, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn, chỗ ở của sinh viên và dân văn phòng ngày càng lớn "gấp bội", đòi hỏi an toàn về phòng trước chống sau và đầy đủ tiện ích về các dịch vụ, không gian xanh rất cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Đặc biệt, về sự an toàn trong phòng cháy chữa cháy cho các tòa nhà có nhiều phòng cần phải được tổ chức xây dựng chuyên nghiệp, đồng bộ. Ngoài ra, các khu "Ổ chuột" Phú Minh Group muốn mua hoặc thuê lại toàn bộ thời gian từ 10 năm đến 20 năm để cải tạo lại thành một nơi đáng sống và làm việc cho người lao động có thu nhập thấp và các công ty khởi nghiệp được tiết kiệm 30%-50% chi phí thuê văn phòng, vừa an toàn – xanh – sạch – đẹp và khởi tâm cho cả cộng đồng làm việc tử tế.

Đội ngũ lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phú Minh.

Chia sẻ thêm về định hướng của Phú Minh Group, ngoài lĩnh vực chính là xây dựng chuỗi bất động sản dòng tiền, là nới đáng sống giành cho giới trẻ, sinh viên, đội ngũ văn phòng, chuỗi homestay cho người nước ngoài và những người đi công tác ở 63 tỉnh. Đặc biệt, ở Phú Minh Group còn phát triển chuỗi nghỉ dưỡng bản làng phục vụ cho các học sinh sinh viên nghỉ hè có môi trường học tập và trải nghiệm, cùng với đó là việc chăm sóc sức khỏe chủ động của những người từ 40 tuổi trở lên…

Về Viettel Construction, được thành lập từ năm 1995, là đơn vị cung cấp dịch vụ trên nền tảng kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, 05 lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm: Đầu tư hạ tầng, xây dựng (bao gồm xây dựng hạ tầng viễn thông, xây dựng dân dụng B2C và B2B), vận hành khai thác, giải pháp và dịch vụ kỹ thuật, công nghệ thông tin.

Trải qua 28 năm phát triển và đồng hành, Viettel Construction đã xây dựng được hệ thống hạ tầng mạng lưới viễn thông trong nước với hơn 50.000 trạm phát sóng, 320.000km cáp quang (tương đương 8 vòng trái đất), bao phủ 100% lãnh thổ Việt Nam bao gồm vùng biển hải đảo, vùng sâu vùng xa. Đồng thời Viettel Construction còn tiên phong tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông tại 10 quốc gia ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Từ đơn vị xây lắp thuần túy, trở thành Tổng Công ty cung cấp dịch vụ trên nền tảng kĩ thuật, công nghệ với quy mô gần 11.000 người, tâm đắc mang trong mình sứ mệnh đồng hành "Dựng xây cuộc sống mới" cùng các doanh nghiệp trên cả nước và thế giới.

Viettel Construction là đơn vị cung cấp dịch vụ trên nền tảng kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Là đơn vị hạch toán độc lập, một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái Viettel, Viettel Construction đã phát triển không ngừng trong 28 năm qua. Từ một đơn vị thuần xây lắp, đã phát triển một hệ thống chi nhánh rộng khắp với 63 chi nhánh, gần 400 Trung tâm cụm/huyện trên cả nước, 02 Công ty thị trường nước ngoài, đội ngũ nhân sự trình độ cao lên đến 11.000 người. Bộ máy quản lý tinh gọn, điều hành xuyên suốt với 04 giải pháp chiến lược phát triển: Con người – Quy trình – Công nghệ – Quản trị.

Hiện nay, Viettel Construction đang đẩy mạnh việc triển khai dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS cho thuê với mục tiêu đầu tư 5.000 trạm BTS trên toàn quốc từ nay đến năm 2026. Với lộ trình này, dự kiến Viettel Construction sẽ nâng sở hữu số trạm BTS lên đến 9.975 trạm trong năm 2024, giữ vững vị trí đơn vị cho thuê hạ tầng viễn thông (TowerCo) hàng đầu Việt Nam. Đưa Viettel Construction lọt Top 10 TowerCo khu vực ASEAN và Top 30 TowerCo trên thế giới.

Đây cũng là một trong những ưu điểm cũng như thế mạnh, là đối tác tin cậy, uy tín, đủ tâm, tầm và chiến lược vượt trội đồng hành cùng Phú Minh Group trong thời gian tới, hai bên sẽ cùng nhau đưa ra các giải pháp, dịch vụ tối ưu nhất, tất cả lấy khách hàng làm trung tâm, lấy chữ tín làm trọng trong việc xây dựng doanh nghiệp. Cùng nhau thúc đẩy, phát triển thị trường, mở rộng khắp 63 tỉnh thành, hướng đến sự phát triển bền vững.